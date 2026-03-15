Grundskolärare fsk - skolår 3
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vill du vara med och forma framtidens skola i Landskrona?
Innovitaskolan söker en legitimerad lärare till låg- eller mellanstadiet
Är du en pedagog som brinner för att kombinera traditionell undervisning med moderna metoder? Vill du arbeta på en skola där kollegialt lärande och utveckling går hand i hand? Vill du vara delaktig och få uppleva att just din kompetens är viktigt? Då kan det vara dig vi söker till vårt team på Innovitaskolan i Landskrona!
Om oss - Den lilla skolan med de stora möjligheterna
Innovitaskolan i Landskrona är en skola med höga ambitioner för våra ca 200 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi är en del av AcadeMedia, vilket ger oss styrkan och tryggheten hos en stor organisation, samtidigt som vi behåller den familjära känslan lokalt.
Hos oss arbetar vi efter konceptet Innovita Skills (Explore, Innovate och Balance) för att ge våra elever rätt kompetenser för en föränderlig framtid. Vi samarbetar med stadens näringsliv och sätter stort fokus på både akademisk framgång och psykiskt välmående.
Din roll hos oss
Då en av våra medarbetare ska gå på föräldraledighet söker vi nu en mentor och lärare som vill ingå i vårt erfarna arbetslag för F-3.
Undervisning: Du ansvarar för antingen matematik (vi arbetar enligt Singaporematematiken) eller svenska/SVA (vi använder Bornholmsmodellen) tillsammans med andra ämneskombinationer.
Språkutveckling: Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar all vår undervisning.
Teamarbete: Du arbetar i ett tätt team av lärare och elevhälsa för att skapa den bästa lärmiljön för våra yngre elever i anpassade lokaler.
Systematiskt kvalitetsarbete: Du arbetar med olika uppföljningsverktyg, individuellt och tillsammans med kollegor för att analysera och vidareutveckla en kvalitativ och effektiv undervisning som ger resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad grundskolelärare och som:
Är en trygg ledare: Du skapar tydliga ramar och har höga förväntningar på dina elever, samtidigt som du har ett starkt relationellt förhållningssätt.
Är utvecklingsorienterad: Du vilar din undervisning på vetenskaplig grund och vill ständigt utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Brinner för lärande: Du har ett genuint intresse för att inspirera barn och se varje individ växa.
Varför välja Innovitaskolan?
Stöttande organisation: Tillgång till centrala nätverk, pedagogisk utveckling och en gedigen HR-organisation.
Gott arbetsklimat: Vi ser kollegialt samarbete som vår största framgångsfaktor - här är alla medarbetare lika viktiga.
Förmåner: Stor förmånswebb, digitala kurser och försäkringar via AcadeMedia.
Starkt EHT: Ett aktivt och fullt bemannat elevhälsoteam som stöttar dig i vardagen.
Är du redo för nästa steg?
Välkommen med din ansökan till Innovitaskolan i Landskrona - skolan mitt i stan där vi skapar framtiden tillsammans!
Vi ser fram emot att träffa dig!
Maria Sjöstedt ,rektor
Bobby Engels-Sjögren, bitr rektor Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9798169