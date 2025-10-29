Grundmall PTJ AB
2025-10-29
Vårdcentralen i Munka Ljungby är en viktig och central hälso- och sjukvårdsinrättning som betjänar invånarna i Munka Ljungby och dess omnejd. Här strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ primärvård och främja hälsa och välbefinnande för våra 8.200 listade patienter. Mottagningen är belägen ca 20 min från Helsingborg och ca 10 min från Ängelholm.
Vårt team består av erfarna fastanställda specialistläkare, sjuksköterskor och övrig medicinsk personal. Vi arbetar för att erbjuda kontinuitet i vården genom att främja relationer mellan vårdgivare och patienter.
På vårdcentralen i Munka Ljungby erbjuder vi ett brett utbud av medicinska tjänster, inklusive:
- Diagnostisering och behandling av sjukdomar och åkommor
- Kronisk sjukdomshantering och uppföljning med speciella mottagningar för diabetes, hypertoni, äldremottagning, astma/KOL och osteoporos
- Akutvård
- Rehabilitering och fysioterapi
- Familjecentral med tillhörande barnavårdscentral (BVC)
- Hälsofrämjande rådgivning
- Psykosocialt team
- Vårdcentralen ansvarar för flera äldreboenden
- Erbjuder digifysisk sjukvård
Vi söker nu efter en arbetsterapeut på deltid för sedvanligt vårdcentrals arbete. Primärt arbete med hand rehabilitering, utprovning av elrullstolar och utförande av minnestester.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
