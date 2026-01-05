Grundlärare i fritidshem, Långsjöskolan, vikariat
Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Långsjöskolan ligger vackert belägen intill Gömmarens naturreservat i Segeltorp. På Långsjöskolan går det ca 360 elever från förskoleklass till årskurs 3. Långsjöskolan söker nu en grundlärare i fritidshem till en av våra fritidsavdelningar under vårterminen 2026.
Det pedagogiska uppdraget på fritidsHär ansvarar du för att "fritidstiden" är en pedagogisk verksamhet som kompletterar skolan. Du planerar och leder aktiviteter utifrån läroplanen (Lgr22). Det kan handla om skapande verksamhet, digitalt lärande, lekar eller idrott. På Långsjöskolan bedrivs många aktiviteter utomhus vilket innebär att du ofta kommer att ta med barngruppen ut i på skolgården ellrer till skogen i Gömmarens naturreservat som ligger precis bredvid skolan för att utforska naturvetenskap, rörelse och miljö i praktiken. Du har ett övergripande ansvar för värdegrundsarbete och konflikthanteringför eleverna i arbetslaget. Vägleda barnen i att lösa konflikter, samarbeta och utveckla empati och demokratiska värderingar genom lek och gruppövningar.
Samverkan i skolan Under skoldagen samverkar du och arbetar tillsammans med klasslärarna i arbetslaget. Du ansvarar för att planera och skapa varierad rastverksamhet för att skapa trygghet och minska utanförskap under rasterna. Du ser till att övergången mellan skoldagen och fritidshemmet blir smidig och trygg för barnen.
Planering och utvecklingDu har avsatt tid för att planera verksamheten, utvärdera insatser och dokumentera det pedagogiska arbetet. Du deltar i arbetslagsträffar och konferenser där ni utvecklar skolans och fritidshemmets gemensamma rutiner och mål. Du observerar barngruppen för att se vilka behov som finns och anpassar verksamheten därefter.
Kontakt med vårdnadshavareDu har ofta daglig kontakt med vårdnadshavare för att ge korta uppdateringar om hur barnets dag har varit.
Som pedagog i Huddinge kommun omsätter du skolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som pedagog bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Leda, planera och kvalitetssäkra det dagliga arbetet i fritidshemmet.
• Systematiskt följa upp och analysera den pedagogiska verksamheten i samarbete med kollegor.
• Arbeta för att utveckla skolans kvalitet och därigenom stärka elevernas möjligheter till lärande och utveckling.
Vem är du?
• Det är ett krav att du är utbildad grundlärare mot fritidshem, och har erfarenhet av arbete i grundskolan.
• Du är väl insatt i skolans styrdokument (Lgr22), och kan omsätta läroplanens mål i det praktiska arbetet.
• Du har goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som grundlärare mot fritidshem.
Du har ett positivt förhållningssätt, där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt. Du har en förmåga att såväl se till det enskilda barnets som gruppens behov och skapar tillsammans med elever och kollegor en miljö som främjar kvalitet, tydlighet och struktur.
Uppdraget är med start snarast enligt överenskommelse.Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Marie Lundgren, Biträdande rektor: marie.lundgren@huddinge.se
tel. 08-535 330 10
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
Tjänsten är en semestertjänst på heltid med på 40h per vecka. Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig person.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
