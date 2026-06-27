Growth Marketer - Customhoj
Customhoj Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Falkenberg Visa alla marknadsföringsjobb i Falkenberg
2026-06-27
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Customhoj växer och nu letar vi efter en ny kollega till rollen Growth Marketer.
Vi är ett sammansvetsat gäng som hjälps åt, skrattar mycket och driver framåt tillsammans. Hos oss händer det mycket, tempot är ofta högt och vi gillar att testa nytt, förbättra och hitta smartare sätt att jobba.
För att trivas hos oss har du en hög ambitionsnivå, triggas av resultat och gillar när det händer saker.
Vad du kommer göra:
Skapa, följa upp och optimera kampanjer i Google Ads och Meta Ads.
Arbeta med email marketing, från idé och copy till utskick, uppföljning och förbättring.
Ta fram och redigera marknadsföringsmaterial för annonser, nyhetsbrev, kampanjer och andra digitala kanaler.
Analysera resultat, hitta förbättringar och testa nya sätt att öka trafik, försäljning och kundengagemang.
Driva förbättringar i våra interna arbetssätt, annonseringsflöden och digitala verktyg.
Hoppa in där det behövs, vi är ett prestigelöst team som hugger i tillsammans när tempot är högt.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med digital marknadsföring i någon form.
Är intresserad av motorcyklar.
Gillar att skapa, testa, analysera och förbättra kampanjer för att driva trafik, försäljning och tillväxt.
Har ett öga för text, bild, erbjudanden och vinklar som fångar rätt kund vid rätt tillfälle.
Pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Trivs i en liten grupp där alla bidrar och lyfter varandra.
Gillar högt tempo, snabb utveckling och frihet under ansvar.
Har vana av, eller ett stort intresse för, att använda AI i arbetet.
Varför jobba hos Customhoj?
Hos oss får du vara med och bygga världens bästa e-handel för MC-delar och utrustning.
Vi växer snabbt och det finns stora möjligheter att utvecklas inom företaget.
Du får också:
Vara en del av ett företag med höga ambitioner och mycket framåtanda.
Jobba med motorcyklar varje dag.
Vara med på mässor, utställningar, resor och andra roliga aktiviteter.
Schyssta villkor och bra förmåner.
En kultur där vi peppar varandra, testar nytt och alltid lämnar saker bättre än vi fann dem.
Vill du vara med och bygga något stort, utvecklas på vägen och ha riktigt kul samtidigt? Då är Customhoj rätt plats för dig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV + en kort presentation om vem du är och varför du vill jobba med oss på Customhoj till jobb@customhoj.se
.
Ange "Growth Marketer" i ämnesraden.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: jobb@customhoj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Customhoj Sweden AB
(org.nr 559326-0887)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982079