Group Manager- Operations Technology
Magna Electronics Sweden AB / Datajobb / Vårgårda Visa alla datajobb i Vårgårda
2025-10-03
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magna Electronics Sweden AB i Vårgårda
, Linköping
eller i hela Sverige
Hos oss får du chansen att kombinera ledarskap, nytänkande och teknikdriven utveckling i en roll där du gör verklig skillnad - för människor, verksamhet och teknik. Som Gruppchef för Operations Technology blir du en nyckelperson i vår resa mot en mer hållbar, automatiserad och datadriven produktion.
Som Gruppchef för Operations Technology får du en central roll i att driva automatisering, smarta lösningar och teknikutveckling i vår produktion. Du leder ett drivet team på 10-14 specialister inom industriell IT och automation, där ni tillsammans utvecklar framtidens smarta, hållbara och effektiva Produktionsmiljöer.
Rollen innebär ett nära samarbete med både produktion, IT och andra avdelningar inom Operations and Industrialisering, där du fungerar som en brygga mellan teknik och verksamhet.
Du ansvarar för att utveckla och optimera våra produktionsnära IT-system, inklusive integrationer mellan MES, SCADA, ERP och övriga stödsystem i produktionen. Du leder förbättringsinitiativ med fokus på insiktsbaserad produktion, tillgänglighet och kvalitet, och följer upp nyckeltal och processer för att säkerställa kontinuerlig utveckling.
Samtidigt skapar du en arbetsmiljö där respekt, inkludering och personlig utveckling står i centrum.
Hos Magna får du möjlighet att påverka både lösningar, arbetssätt och team i en global organisation med stark innovationskultur. Vi tror på mod, nytänkande och att mångfald stärker både teamet och innovationen.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med teknisk kompetens och ett genuint intresse för människor. Du har ett strategiskt perspektiv men är också närvarande i det dagliga arbetet. Som person är du inlyssnande och respektfull, med förmåga att bygga förtroende och skapa delaktighet. Du är ansvarstagande och tydlig, med fokus på både resultat och relationer, samt beslutsam och modig med förmåga att driva förändring även i utmanande situationer.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och vill vara en del av en arbetsplats där teknik, samarbete och kompetens utvecklas tillsammans.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda team inom industriell IT, automation eller produktionsteknik
God kännedom om MES, SCADA, PLC, databaser och industriella nätverk (t.ex. OPC UA, Profinet)
Förmåga att översätta tekniska behov till affärsnytta och leda teknikskiften i produktionsmiljöer
Utbildning inom IT/Systemvetenskap, Industriell IT, Automationsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta Talent Acquisition Partner, Per Lind på per.lind@magna.com
eller Rekryterande chef Ylber Haziraj, ylber.haziraj@magna.com
Sista ansökningsdatum: 2025-10-31, observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magna Electronics Sweden AB
(org.nr 559131-0841)
Wallentisvägen 22 (visa karta
)
447 37 VÅRGÅRDA Jobbnummer
9538699