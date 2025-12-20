Group Accounting Manager
Är du en lösningsorienterad person som gillar när ingen dag är den andra lik? Brinner du lika mycket för siffror som för människor och vill bidra på riktigt i en global roll tillsammans med ett härligt gäng? Då bör du söka den här tjänsten som Group Accounting Manager!
Om Wibe Group:
Wibe Group grundades 1929 och har sedan dess haft en nästan 100-årig historia av innovation och utveckling. Vår resa började med den hexagonformade stegen, och vi fortsätter att skapa smarta lösningar tillsammans med våra kunder. Nu är vi inne i en spännande fas där vi med förnyad kraft och vilja tar oss an framtiden. Genom lyhördhet, entreprenörskap och samarbete strävar vi efter att fortsätta vara ledande i vår bransch. Hållbarhet, innovation och människors utveckling står i fokus när vi arbetar för cirkulära produktlivscykler och minskat klimatavtryck. Vi vill vara ett företag som skapar stolthet - både för våra kunder och framtida generationer.
Wibe Group är ett snabbt växande internationellt företag med fabriker i Sverige, Nederländerna Malaysia och Indien samt säljkontor i Norge, Danmark och Storbritannien.
Vi är idag runt 430 anställda.
Om tjänsten;
Då vår nuvarande Accounting Manager gått vidare till en annan roll internt, söker vi nu en ny lösningsorienterad Group Accounting Manager till en bred och dynamisk roll.
Du ansvarar för redovisningen i flera länder och leder ett team på fyra medarbetare inom accounting och compliance. Rollen är operativ och innebär ett nära samarbete med redovisningsteamet, kvalitetssäkring av rapportering samt att säkerställa att processer och flöden fungerar effektivt.
Arbetet omfattar ansvar för månads- och årsbokslut, hantering av skatte- och momsfrågor i flera länder samt samordning med externa redovisningskonsulter och skatteexperter. Du är även kontaktperson gentemot ägare i löpande finansiella rapporterings- och processfrågor.
En viktig del av rollen är att arbeta med company compliance i olika länder och säkerställa korrekta och kompletta finansiella underlag. Du driver dialoger kopplade till revisioner i flera länder och ansvarar för komplexa frågor såsom transfer pricing, koncerntransaktioner, intern kontroll och finansiella avtalsdelar.
Du stöttar även compliance-arbetet, bland annat kring försäkringsfrågor, och bidrar till att utveckla interna processer och arbetssätt. Rollen kräver flexibilitet och förmåga att lösa frågor som uppstår löpande.
Rollen är placerad i Mora och resor kan förekomma.
Vem är du?
Du är en lösningsorienterad person som trivs när dagarna inte är förutsägbara. Du tar initiativ, vågar driva frågor framåt och är van vid att hitta lösningar även när vägen inte är självklar. Du tycker om att arbeta brett och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya områden, exempelvis processer mellan olika länder och interna flöden.
Du leder med trygghet och stöttar ditt team i både stora och små frågor. Du är prestigelös, strukturerad och flexibel när situationen kräver det.
Du är kommunikativ, samarbetar väl med både interna och externa parter och känner ansvar för att leverera korrekta och genomarbetade resultat. Framför allt är du en person som tycker att redovisning är roligt, att lösa problem är stimulerande och att inget är omöjligt.Publiceringsdatum2025-12-20Bakgrund
du har stor erfarenhet av redovisning, gärna som Accounting Manager och är trygg i avancerade redovisningsfrågor,
du har förståelse för koncernredovisning och IFRS-rapportering, och du är van att hantera rapportering till ägare eller koncernfunktion,
erfarenhet av internationella bolag, transaction flows och transfer pricing är meriterande - har du inte full kunskap lär du dig gärna,
du har stor erfarenhet av bokslutsarbete, revisioner och koordinering mot externa partners och myndigheter,
du har erfarenhet av att leda och stötta team,
du är analytisk, lösningsorienterad och van vid att hantera frågor som spänner över flera länder och regelverk, både inom compliance och accounting.
det är en fördel om du tidigare arbetat i en miljö med många kontaktytor och löpande komplexa frågeställningar, exempelvis internationell moms, skatter eller leveransflöden.
Då engelska är vårt koncernspråk krävs att du har mycket goda kunskaper att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi erbjuder:
Wibelieve in you - Vår kultur och våra värderingar
På Wibe Group tror vi att människor är nyckeln till vår framgång och att fantastiska saker händer när människor känner sig betrodda, stärkta och inspirerade. Din utveckling, dina idéer och din passion formar framtiden tillsammans med oss. Våra värderingar hjälper oss i vårt dagliga arbete: Truly value people, Be consistent, foster growth och Create Unity.
Hos Wibe får du arbeta i ett företag med starkt arv och tydlig framtidsambition. Du kliver in i en organisation där idéer tas tillvara.
Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice genom Rekryteringslots Dalarna, läs mer på deras hemsida https://rekryteringslots.se/.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Sök tjänsten via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 19:e januari 2026.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulter
Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
eller
Linn Skoglund, 070-883 49 55 alt. linn@truehr.se
eller.
