Grönyteskötsel
Jobcom Sweden AB / Trädgårdsodlarjobb / Norrköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Norrköping
2026-02-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcom Sweden AB i Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har vana och erfarenhet av Grönyteskötsel och som kan förstärka vårt team på Jobcom bemanning inom Trädgård/Utemiljö.
Tjänsten utgår ifrån Linköping
Dina arbetsuppgifter består av:
Ogräsrensning, Häck klippning, Trimning, Röjning, Sandblåsning, Lövhantering, Vattning, mm. Mycket fysiskt ansträngande arbete. Städning, skräpplockning, tömning av soptunnor & underhåll av yttre miljöer samt gräsklippning.
Våra önskemål:
Vana vid trädgårdsarbete
Noggrann och ansvarsfull
Körkort B OBS MANUELLT inte automat, gärna även BE
Goda kunskaper i svenska i tal samt skrift
Meriterande: Trädgårdsutbildning eller erfarenhet, Arbete på väg, BE-körkort, Motorsågs körkort A+B, Röjsåg kort RA+RB
Vi söker dig som är en naturlig lagspelare och initiativtagare. Du som tycker om utveckling och variation men även kan arbeta med monotona arbetsuppgifter
Du ska tycka om att bidra med dina goda sidor och vara en trygg medarbetare och som klarar av att jobba utomhus i alla olika väder.
Serviceinriktat bemötande av boende, skolbarn, verksamheter och besökare
Start 1 April
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grönytor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcom Sweden AB
(org.nr 559168-4302) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobcom Bemanning AB Kontakt
Morgan Holmström morgan.holmstrom@jobcom.se 07215943593 Jobbnummer
9721616