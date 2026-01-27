Grönyteskötsel
Wefix Trädgård AB / Trädgårdsodlarjobb / Kungsbacka Visa alla trädgårdsodlarjobb i Kungsbacka
2026-01-27
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wefix Trädgård AB i Kungsbacka
Vi söker personal för skötsel av grönytor inför säsongen 2026!
Är du en noggrann och ansvarsfull person som trivs med att arbeta utomhus? Vi söker nu medarbetare till våra team i Sävedalen, Härryda och Kungsbacka för skötsel av grönytor under säsongen 2026.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
• Gräsklippning och trimning
• Häck och buskklippning
• Allmän skötsel av grönytor och utomhusmiljöer
Vi söker dig som:
• Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta utomhus
• Har en positiv inställning och kan arbeta självständigt
• Har erfarenhet av liknande arbete är meriterande
• Innehar manuellt B-körkort, det är ett krav.
• Har mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har en mycket god fysik
Vi erbjuder:
• Ett aktivt och varierande arbete i friska luften
• Möjlighet att arbeta i ett trevligt och engagerat team
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och en beskrivning av dig själv senast den 30/3 2026 till annette@wefixab.se
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: annette@wefixab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wefix Trädgård AB
(org.nr 556835-5399)
Sandövägen 23 (visa karta
)
434 79 VALLDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708205