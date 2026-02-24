Gröna Resa
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Kort om företaget:
Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2025 och har Toyota Corolla bil.
Idag arbetar 3 förare på deltid men företaget söker heltids förare.
Företaget tillämpar provisionsbaserade ersättningar.
Våra förare tjänar mellan cirka 14 000-25 000 kr för en deltidstjänst.
Beloppet beror på antalet körda dagar.
Arbetsschemat anpassas till föraren, vilket ger ett bra ekonomiskt resultat för föraren och företaget.
KRAV.
Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via telefon eller mail:
072 76 43 775 naseersadat45@gmail.com
Jobb typ: Heltid, Deltid, Tillsvidare.
Företagsevent
Parkeringsplats
Licens/certifiering:
Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Med vänliga anställning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Mail eller telefon kontakt.
E-post: naseersadat45@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahmad, Nasir
Sörbäcksgatan 19 Lgh 1001 (visa karta
216 25 MALMÖ Körkort
Arbetsplats
Ahmad Nasir
Jobbnummer
9759400
