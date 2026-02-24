Gröna Resa

Ahmad, Nasir / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-24


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahmad, Nasir i Malmö

Kort om företaget:
Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2025 och har Toyota Corolla bil.
Idag arbetar 3 förare på deltid men företaget söker heltids förare.
Företaget tillämpar provisionsbaserade ersättningar.

Våra förare tjänar mellan cirka 14 000-25 000 kr för en deltidstjänst.
Beloppet beror på antalet körda dagar.
Arbetsschemat anpassas till föraren, vilket ger ett bra ekonomiskt resultat för föraren och företaget.
KRAV.
Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via telefon eller mail:
072 76 43 775
naseersadat45@gmail.com

Jobb typ: Heltid, Deltid, Tillsvidare.

Företagsevent
Parkeringsplats
Licens/certifiering:
Taxiförarlegitimation (Meriterande)

Med vänliga anställning
Gröna Resa.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Mail eller telefon kontakt.
E-post: naseersadat45@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahmad, Nasir
Sörbäcksgatan 19 Lgh 1001 (visa karta)
216 25  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahmad Nasir

Jobbnummer
9759400

Prenumerera på jobb från Ahmad, Nasir

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahmad, Nasir: