Grävmaskinsförare
Jh Lindbergs Stängselmontage AB / Maskinförarjobb / Nässjö Visa alla maskinförarjobb i Nässjö
2026-02-12
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jh Lindbergs Stängselmontage AB i Nässjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är noggrann då alla våra arbeten besiktigas, du ska vara praktiskt lagd då vi använder stora och små maskiner, allt från borrmaskin till grävmaskin, du ska vara ansvarstagande eftersom att vi arbetar med återkommande kunder som vi har goda samarbeten med.
Arbetsuggifterna är att montera viltstängsel. Vi använder grävmaskin till att gräva ner nät och slå ner stolpar till viltstängsel. Arbetet är varierande med grävmaskin samt andra arbetsuppgifter som montering av nät.
Vårt arbetsområde är södra Sverige vilket medför övernattningar på annan ort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av anläggningsarbete och har BE- körkort. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: info@lindbergsstangsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jh Lindbergs Stängselmontage AB
(org.nr 556740-6227)
Idrottsvägen 4 (visa karta
)
571 68 MALMBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindbergs Stängselmontage AB, Jh Jobbnummer
9739770