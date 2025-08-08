Grävmaskinist till Västsvensk Markservice
2025-08-08
Grävmaskinist sökes till Västsvensk Markservice - Bli en del av vårt vinnande team!
Är du en skicklig grävmaskinist som vill arbeta i ett företag där kvalitet, gemenskap och utveckling står i centrum? Hos Västsvensk Markservice får du chansen att bidra till spännande projekt i hela Västsverige - och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat gäng som trivs både på och utanför jobbet. Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som grävmaskinist hos oss kommer du att arbeta med varierande mark- och anläggningsarbeten, allt från grundläggning och VA till finplanering och kabeldragning. Vi arbetar med både större entreprenader och mindre projekt - vilket innebär att ingen dag är den andra lik.
Du får arbeta med modern maskinpark och högkvalitativ utrustning, och vi värdesätter din kompetens och noggrannhet högt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som grävmaskinist, gärna minst 2 år
Är noggrann, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga
Har maskinförarbevis och B-körkort (C/CE är meriterande)
Är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har god förståelse för ritningar och arbetsbeskrivningar
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag med gott rykte
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens
En trevlig arbetsmiljö med kollegor som ställer upp för varandra
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Spännande och varierande arbetsuppgifter i hela Västsverige
Hos oss är du inte bara en i mängden - du är en nyckelspelare. Personliga egenskaper sätter vi högt värde på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://vsms.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västsvensk Markservice AB Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9451097