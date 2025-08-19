Grävmaskinist med C-kort
Feka Partner AB / Maskinförarjobb / Sollefteå Visa alla maskinförarjobb i Sollefteå
2025-08-19
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feka Partner AB i Sollefteå
Vi söker en grävmaskinist med C-kort till FEKA
Vi på FEKA är ett entreprenadföretag som främst jobbar med vägunderhåll och det som hör till. I dagsläget har vi 13 lastbilar med blandad körning: lastväxlare, plogbilar, kranbilar och TMA-bilar. Vi är runt 25 personer men behöver bli fler då efterfrågan växer och vi har utökat med fler entreprenadmaskiner och lastbilar. Maskinparken består bland annat av bandgrävare, hjulgrävare, traktorgrävare och hjullastare.
Nu söker vi en grävmaskinist med C-kort som vill bli en del av vårt team. Jobbet innefattar vägunderhåll, kabelgrävning, vägräcken och liknande uppdrag. Körning med lastbil förekommer, framför allt för att flytta grävaren och lösa sina egna behov på plats.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
C-körkort
YKB (yrkeskompetensbevis)
Meriterande:
Maskinförarbevis för grävare
CE-kort
Krankort
Arbete på annan ort kan förekomma kortare perioder. Under vintern ingår vintervägunderhåll med traktor eller lastbil.
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och gillar ett varierande arbete. Hos oss får du ett jobb med både bredd och ansvar, där du blir en viktig del av en växande verksamhet.
Intresserad? Skicka in din ansökan till oss på jobb@feka.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post
E-post: jobb@feka.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feka Partner AB
(org.nr 556662-1248)
Övergård 107 (visa karta
)
881 93 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9466206