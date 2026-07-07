Grävmaskinist
Falks Markentreprenad AB / Maskinförarjobb / Borås Visa alla maskinförarjobb i Borås
2026-07-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falks Markentreprenad AB i Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vill du köra moderna maskiner, ha frihet i jobbet och slippa onödigt pendlande?
Hos Falks Markentreprenad får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, bra kollegor och möjlighet att påverka din egen arbetsdag.
Vi vet att livet ser olika ut för alla. Därför försöker vi anpassa arbetsområdet utifrån var du bor. Bor du exempelvis i Borås, Vårgårda, Alingsås, Gråbo eller närområdet planerar vi i möjligaste mån dina projekt så att du får en smidig vardag.
Det här får du hos oss
• ✓ Moderna maskiner och hjälpmedel
• ✓ Stor frihet under ansvar
• ✓ Omväxlande projekt – från mindre servicejobb till större entreprenader
• ✓ Trevliga kollegor och familjär företagskultur
• ✓ Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll
• ✓ En arbetsgivare som värdesätter engagemang, yrkesstolthet och balans mellan arbete och privatliv
Vad jobbet innebär
Som grävmaskinist hos oss arbetar du med mark- och anläggningsarbeten i varierande projekt. Du kommer att ha en viktig roll ute på arbetsplatsen där du planerar ditt arbete tillsammans med kollegor och bidrar till att projekten genomförs säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Ingen dag är den andra lik – och det är precis så vi vill ha det.
Vi tror att du
• Har yrkesbevis för grävmaskin
• Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
• Är van att arbeta med GPS-/3D-styrning
• Trivs med att ta ansvar och fatta egna beslut
• Är en lagspelare med positiv inställning
• Har B-körkort (BE är meriterande)
Erfarenhet är viktigt, men vi lägger minst lika stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Det viktigaste
Vi letar inte efter någon som bara vill ha ett jobb. Vi söker dig som vill trivas, utvecklas och vara stolt över det du bygger varje dag.
Om Falks Markentreprenad
Falks Markentreprenad är ett växande familjeföretag med stark lokal förankring och lång erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Vi har kontor i Vårgårda och Borås.
Hos oss blir du en del av ett lag där vi bryr oss om varandra, hjälps åt och har roligt tillsammans samtidigt som vi levererar kvalitet till våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till hanna@falksmarkentreprenad.se
och märk den med "Grävmaskinist". Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Sista dag att ansöka är 2 aug 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: hanna@falksmarkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falks Markentreprenad AB
(org.nr 556678-7577)
Vävlagargatan 11 (visa karta
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507 30 BRÄMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995288