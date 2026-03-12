Grävmaskinist

Filipsson Entreprenad AB / Maskinförarjobb / Hammarö
2026-03-12


Vi söker en erfaren och självgående grävmaskinist till vår verksamhet. Utgångspunkten är Karlstad/Hammarö men arbetet kan förekomma över hela landet. I tjänsten kan därför resor och arbete på annan ort ingå.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst av maskinkörning inom mark- och anläggningsarbeten. Du kommer att arbeta självständigt ute på olika arbetsplatser och ansvarar för att arbetet utförs effektivt och noggrant.


Kvalifikationer
Erfarenhet som grävmaskinist
God vana av GPS-styrning i maskin
B-körkort (krav)



Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar i ditt arbete.
Eftersom arbetet ofta sker i samarbete med andra yrkesgrupper är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: ekonomi@filipssonentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Filipsson Entreprenad AB (org.nr 559348-7282)
Kvarnvägen 24 (visa karta)
663 40  HAMMARÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9794212

