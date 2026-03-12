Grävmaskinist
Filipsson Entreprenad AB / Maskinförarjobb / Hammarö
2026-03-12
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipsson Entreprenad AB i Hammarö
Vi söker en erfaren och självgående grävmaskinist till vår verksamhet. Utgångspunkten är Karlstad/Hammarö men arbetet kan förekomma över hela landet. I tjänsten kan därför resor och arbete på annan ort ingå. Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst av maskinkörning inom mark- och anläggningsarbeten. Du kommer att arbeta självständigt ute på olika arbetsplatser och ansvarar för att arbetet utförs effektivt och noggrant. Kvalifikationer
Erfarenhet som grävmaskinist
God vana av GPS-styrning i maskin
B-körkort (krav) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar i ditt arbete.
Eftersom arbetet ofta sker i samarbete med andra yrkesgrupper är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: ekonomi@filipssonentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipsson Entreprenad AB
(org.nr 559348-7282)
Kvarnvägen 24
)
663 40 HAMMARÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794212