Grävmaskinist
2026-01-19
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Vi söker en duktig grävmaskinist - redo att ta nästa steg!
LBF växer, och nu behöver vi förstärkning i gänget. Vi letar efter en vass grävmaskinist med erfarenhet av hjulgrävare som gillar variation och ansvar.
Hos oss får du arbeta i ett team med över 30 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete. Vi har starka samarbetspartners, flera ramavtal och fullt upp med spännande projekt, stora som små - så här händer det grejer!
Du trivs bäst när du får:
Köra maskin med precision
Hoppa ur och hugga i när det behövs
Lösa problem och bidra till att jobbet flyter
Du har:
Yrkesbevis för grävmaskin
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En trygg anställning
Variation i vardagen
Ett gäng kollegor som bidrar med sin kunskap och härliga stämning
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Hos LBF blir du en del av ett gäng som värdesätter yrkesskicklighet, laganda och stolthet i varje projekt.
Är du redo att ta nästa steg och bli vår nya kollega? Skicka in din ansökan - vi anställer omgående!
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
via e-post
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Kontakt
Rebecka Järefjord rebecka.jarefjord@lbf.se +46704933676 Jobbnummer
9690438