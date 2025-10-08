Grävmaskinist
NPSolution AB / Maskinförarjobb / Helsingborg
2025-10-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren grävmaskinist som trivs med ansvar och vill leda ett mindre team? Vi söker en grävmaskinist för arbete i Götaland, finns även möjlighet att ta ansvar för ett grävlag och säkerställa att arbetet utförs effektivt, korrekt och enligt gällande regler.
Om tjänsten
Som grävmaskinist hos oss blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du kommer att tillhöra ett team bestående av tre maskiner (5-tons och 10-tons grävmaskiner) och två markarbetare ("gropgubbar"). Ditt ansvar är att planera och genomföra grävarbetet i samråd med projektledaren och säkerställa att arbetet följer högsta standard, både vad gäller kvalitet och säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planering och utförande:
Planera arbetet tillsammans med ansvarig projektledare och fördela uppgifterna i laget.
Säkerställa att arbetet utförs enligt plan och gällande regler och riktlinjer.
Kommunikation och rapportering:
Ansvara för informationsflödet mellan grävlaget och projektledaren.
Rapportera om arbetsstatus, framsteg och eventuella utmaningar.
Kvalitets- och säkerhetskontroll:
Se till att arbetet utförs enligt säkerhetsföreskrifter och företagets kvalitetsstandarder.
Ledarskap och teamansvar:
Leda och stötta grävlaget i det dagliga arbetet.
Samarbeta nära med markarbetare och andra maskinförare för att säkerställa smidiga arbetsflöden.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som grävmaskinist, gärna med erfarenhet av att leda team.
Har teknisk förståelse för grävarbete och utrustning, särskilt för 5-tons och 10-tons grävmaskiner.
Är ansvarstagande, organiserad och duktig på att planera arbete.
Är kommunikativ och trivs med att leda och samarbeta med andra.
Har kunskaper om regler och säkerhetsföreskrifter inom grävarbete.
Talar svenska och engelska
Vi erbjuder:
En ansvarsfull roll i ett mindre grävlag där din insats gör skillnad.
Möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team med stort fokus på kvalitet och säkerhet.
En arbetsplats där du får arbeta med moderna maskiner och verktyg.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en inkluderande arbetsmiljö.
Vill du vara med och driva våra projekt framåt?
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV, så kanske vi sitter tillsammans innan du vet av det och diskutera din framtid med oss!
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt ök, CV skickas till jobb@npsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: jobb@npsolution.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NPSolution AB
(org.nr 559101-8782), http://www.npsolution.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Veronica Bäckström veronica.backstrom@npsolution.se 070-744 27 52 Jobbnummer
9547799