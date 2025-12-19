Grafisk producent
Lärandegruppen i Sverige AB, Kommunikation / Formgivarjobb / Norrköping Visa alla formgivarjobb i Norrköping
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärandegruppen i Sverige AB, Kommunikation i Norrköping
Vill du bli en del av ett piggt och glatt team som jobbar med kommunikation kopplat till en av samhällets viktigaste frågor, skolan? På huvudkontoret arbetar vi tillsammans med andra stödfunktioner för att stötta våra skolverksamheter. Vi ser till att de har de bästa förutsättningarna för att fokusera på det allra viktigaste - att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärandemiljö. Detta gör vi i nära samarbete med branschen, näringslivet och andra viktiga aktörer. Tillsammans gör vi skillnad.
Vi söker en grafisk producent
Är du en formstark grafiker som trivs lika bra med att skapa från grunden som att fila på detaljer? Vill du vara med och bygga upp ett starkare arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor? Vill du producera material som fångar uppmärksamhet, oavsett kanal? I den här nya rollen söker vi dig som kan hjälpa oss att ge visuellt liv i våra varumärken. I teamet finns en grafisk producent som framförallt fokuserar på rörligt material, men vi behöver nu stärka upp ytterligare med grafisk kompetens.
I rollen som grafisk producent ingår att producera för både print och digitalt. Du kommer jobba tätt med kollegor inom kommunikation och marknadsföring. Vi lägger därför stor vikt vid hög social kompetens, förmågan att lyssna och förstå bolagens behov.
I ditt arbete kommer du att:
• Ta fram grafiskt material för bl.a. webb, digital annonsering
• Skapa presentationer, presentationsmallar och trycksaker.
• Säkerställa att all kommunikation följer vår visuella identitet och känns igen i alla kanaler.
• Arbeta operativt med bildredigering, layout, typografi och mallar
• Samarbeta nära med vår strategiska produktionsplanerare och kommunikatörer, för att skapa en enhetlig och stark visuell kommunikation.
• Ha koll på trender inom design och sociala medier och omsätta dem i praktiken.
• Jobba med användarupplevelse och se till att kommunikationen möter målgruppens behov.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du som söker har en utbildning inom grafisk design och har minst några års arbetslivserfarenhet. Du har ett öga för detaljer, överlägsen känsla för grafiska principer samt är bra på att jobba fokuserat även när uppgifterna är många eller monotona. Du trivs med mixen av att jobba med tydliga ramar och att producera utifrån färdiga koncept, mallar och briefar samt att jobba kreativt och ta fram nya idéer.
För att göra ett bra jobb behöver du ha ett utvecklingsfokuserat mindset och vara nyfiken på nya program, funktion och förändringar inom grafisk design och de kanaler vi verkar i. Du har god teknisk förståelse för tryck och digital publicering och säkerställer därför alltid att materialet fungerar i rätt format och kanal. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite, särskilt Photoshop, Indesign och Illustrator. Det är också en fördel om du har goda kunskaper i Canva. Du behåller lugnet och kontrollen även när uppgifterna är många och deadline närmar sig. Du är självständig, ansvarsfull och en glad lagspelare.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Vi arbetar på plats på kontoret i Norrköping minst tre dagar i veckan.
Varför välja Lärande?
Du blir en del av en förhållandevis ny kommunikationsstab i Lärande-koncernen. Här har vi högt i tak, hjälps åt att lösa problem och tycker om att skratta på jobbet. Vi har alla varsin specialistfunktion, men hugger i där det behövs och hjälper varandra framåt.
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work internationella standard. Läs mer här: https://www.greatplacetowork.se/. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärandegruppen i Sverige AB
(org.nr 556765-4529) Arbetsplats
Lärandegruppen i Sverige AB, Kommunikation Kontakt
Kommunikation- och hållbarhetschef
Bodil Hermansson bodil.hermansson@larande.se Jobbnummer
9657886