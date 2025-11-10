Gör skillnad under ytan - bli Software Engineer på Saab Kockums
2025-11-10
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta med flera delar inom mjukvaruområdet? Hos oss får du chansen att var en del av helheten och lite spindeln i nätet då vi har en bredd i teknik och kontaktytor som är utöver det vanliga.
Affärsenheten Underwater Systems tillhandahåller både militära och civila produkter som ger förmågor både över och under vattenytan. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter.
Hos oss arbetar man med daglig problemlösning i en miljö som främjar möjligheter på ett prestigelöst och informellt sätt och där ingen dag är den andra lik. Vi har en bra företagskultur som uppmuntrar ett familjärt och gott samarbete mellan kollegor och naturligtvis genom att ha roligt tillsammans.
I rollen som Software Engineer så kommer du att jobba i ett av våra team som jobbar med våra undervattensprodukter såsom autonoma och fjärrstyrda farkoster, torpedsystem och sensorsystem. Du gillar att jobba med mjukvara både som utvecklare men även att stötta och driva på områdets mer administrativa och ledande uppgifter för att kunna utveckla dina ledaregenskaper.
Du får en unik möjlighet att sätta prägel på och utveckla arbetsmetodiken inom vår verksamhet. Du har chansen att engagera dig i olika delar av området baserat på dina intressen, fördjupa dina kunskaper och arbeta med ett brett spektrum av produkter inom undervattenssystem och kommer att arbeta nära kollegor som hanterar kundkrav och för respektive produkt. Bidra till vår framtida utveckling genom teknikstudier och innovation. Dessutom får du möjlighet att samarbeta med tekniskt kunniga kollegor och specialister, samt delta i testning och verifiering av våra produkter i deras naturliga miljöer, som sjöprov.
Vi erbjuder möjligheter att:
* Jobba mot olika produkter inom undervattenssystem
* Vara delaktig i alla delar av utvecklingsprocessen dvs systemarbete, kravhantering, design, implementation, system- & produktionstest samt leverans.
* Växa in i olika roller i anslutning till vår agila metodik och utvecklingsprocess som i detta fall teamledare men även, SW-arkitekt, process-, metod- och verktygs-ansvarig m.m.
* Vara med och påverka hur och vart vi är på väg genom teknikstudier och teknikspaningar för att bibehålla vår innovativa och världsledande produktportfölj, där vi har stort fokus mot autonomi och AI framåt.
* Få arbeta med tekniskt kunniga kollegor och specialister
* Jobba med kund i deras miljö för utvärdering av våra produkter och önskemål om framtida lösningar
* Vara med vid testning och verifiering av våra produkter i sina naturliga element (t ex sjöprov)
* Aktivt och kontinuerligt jobba med din professionella utveckling.
Hos oss arbetar man med daglig problemlösning i en miljö som främjar möjligheter på ett prestigelöst och informellt sätt och där ingen dag är den andra lik. Vi har en företagskultur som uppmuntrar ett familjärt och gott samarbete mellan kollegor. Naturligtvis genom att ha roligt tillsammans. Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Du är civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper, med flera års erfarenhet av systemutveckling med fokus på programvara. Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med programvara i alla delar av utvecklingsprocessen. Du får gärna ha erfarenhet av att jobba i någon form av ledande roll ex teamledare, Scrummaster eller liknande.
Du kommer vara del i ett team där ni tillsammans är ansvariga för programvaran på flera nivåer; från hårdvarunära till applikation, user interface och analys av data. Detta ger stor flexibilitet med varierande arbetsuppgifter beroende på intresse och behov. De språk vi använder oss av är både objektorienterade och icke objektorienterade. Vi ser gärna att du tidigare jobbat med båda kategorierna innan.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Du behöver kunna läsa och skriva obehindrat på svenska och engelska då det är ett vanligt krav från våra kunder.
Placeringsort är Karlskoga.
Då teamet finns på två orter och våra kunder finns på flertalet platser så ingår resor i tjänsten.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
