Gör skillnad med din egen erfarenhet - bli Peer Support!
2026-03-06
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vill du använda dina egna erfarenheter för att göra skillnad i andra människors liv?
Vi söker nu en Peer Support till socialförvaltningen som vill vara med och utveckla arbetet inom boendefrågor, brukarinflytande och Bostad först.
Möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet med Bostad först och brukarinflytande.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Ett meningsfullt arbete där din erfarenhet är en kompetens
• Trygg anställning
• Arbeta med engagerade kollegor och ett stödjande arbetsklimat
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutveckling inom området
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Varmt välkommen med din ansökan!
Som Peer Support arbetar du med stöd utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa, missbruk/beroende, hemlöshet eller annan social utsatthet. Du blir en viktig del i arbetet med att stärka individers egenmakt och delaktighet i sin återhämtningsprocess. Du kommer även att få möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet med Bostad först och brukarinflytande. Dina arbetsuppgifter
• Vara ett återhämtningsstöd genom att dela erfarenheter och inge hopp
• Motivera och stärka individers egenmakt
• Bidra till utveckling av brukarinflytande inom verksamheten
• Samverka med kollegor och externa aktörer
På sikt kommer det att finnas två peer support i förvaltningen. Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Du har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hemlöshet och har kommit en bit i din återhämtning.
Utbildning inom Peer Support eller likvärdig erfarenhet är meriterande.
Som person har du ett genuint engagemang för att stötta andra. Är trygg, stabil och har god samarbetsförmåga. Kan sätta gränser och arbeta professionellt utifrån din roll. Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader kommet att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
