GOM-operatör till GKN Aerospace
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Trollhättan
2025-09-30
Vill du vara med och bygga framtidens rymdteknik tillsammans med ett starkt team? Vi på Rymdverkstaden söker nu en engagerad GOM/kontroll-operatör som vill bidra till att ta våra rymdmunstycken till nästa nivå. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har även ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Om rollen
I rollen kommer du främst att arbeta med geometriskt-optisk mätning (GOM). Det innebär att scanna detaljer i en optisk mätmaskin för att mäta former och helheter geometriskt. Program anpassas inför varje operation. Rollen innefattar även kontrollarbete.
Hos oss får du vara en del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra att växa och utvecklas. Teamkänslan är central - vi tror på att lyfta varandra för att bli ännu starkare tillsammans.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du framför allt att arbeta med geometrisk-optisk mätning (GOM) samt kontroll av detaljer. Du samarbetar nära våra tekniker för att säkerställa att vi kan möta ökade volymer och bidrar aktivt i förbättringsarbete enligt Lean.
Avdelningen ansvarar för SWAN-rymdmunstycket samt framtida munstycken, och som medarbetare får du möjlighet att påverka och utveckla vår lågvolymsverkstad. Andra arbetsmoment inom avdelningen kan inkludera bearbetning, lasersvetsning, manuell svetsning, montering, gradning och penetrantprovning.
#LI-DNI Profil
Vi söker dig som är kommunikativ, serviceinriktad och nyfiken. Du har en positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö. Samarbete är naturligt för dig och du tar ansvar i din yrkesroll med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och utveckling.
Vidare ser vi att du har:
Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
God datorvana
Erfarenhet av kontroll
Meriterande är om du har GOM- och/eller svetsbakgrund
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Olivia Rogö, olivia.rogo@skill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
Skill Rekrytering & Bemanning AB
Olivia Rogö olivia.rogo@skill.se Jobbnummer
9534044