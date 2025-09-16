Godsmottagning/Inleverans dagtid
Hireq AB / Lagerjobb / Ystad Visa alla lagerjobb i Ystad
2025-09-16
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Är du noggrann, snabb och gillar att ha ordning och reda?
Vår kund söker nu en Godsmottagare/Inleverans till sin verksamhet. Du blir en viktig del i kedjan som ser till att allt gods hanteras på ett säkert och smidigt sätt.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
För kunds räkning söker vi nu en Godsmottagare. Som Godsmottagare/Inleverans arbetar du med att ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods. Du säkerställer att leveranser stämmer mot följesedlar och att produkterna placeras rätt i lagret. Arbetstiden är dagtid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser
Registrera gods i affärssystem
Sortera och placera material på rätt plats
Rapportera avvikelser och säkerställa korrekt dokumentation
Kombination av samarbete med kollegor och enskilt arbete
Vi söker dig som:
Är noggrann och strukturerad, men samtidigt snabb och effektiv
Har gott ordningssinne och tycker om att arbeta med rutiner
Är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Är ansvarsfull och tar egna initiativ när det behövs
Har goda datorkunskaper och lätt att lära nya system
Har truckkort (meriterande, men inget krav)
Personliga egenskaper som passar rollen:
Noggrann - säkerställer att rätt gods hamnar på rätt plats
Snabb & effektiv - utan att tappa kvalitet
Strukturerad - håller ordning i både dokumentation och lagerytor
Ansvarsfull - tar ansvar för helheten och rapporterar avvikelser
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en stabil verksamhet, med trevliga kollegor och dagtidstider. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), http://www.hireq.se Arbetsplats
Hireq AB Kontakt
Johan Sahlin johan@hireq.se +46705717572 Jobbnummer
9510678