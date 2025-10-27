Godsmottagare
ISS Facility Services AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2025-10-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår kund i Skövde söker vi en godsmottagare som brinner för service. Är du en person som tycker om att arbeta med kroppen och som vill ha ett självständigt arbete med stort eget ansvar? Är du noggrann, strukturerad och trivs bäst när den ena dagen inte är den andra lik? Då borde du söka denna tjänst.
Om rollen
I rollen som godsmottagare arbetar du, tillsammans med dina kollegor, för att vår kunds lokaler ska förmedla en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på. Tjänsten innebär till största del godsmottagning men vissa andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi tar emot och kör ut ca 450 - 550 paket varje dag. Både stora på pall samt små paket. Du kommer ingå i ett team med två andra personer.
Du blir en representant för ISS gentemot kunden, även ett ansikte utåt för kunden. Som medarbetare på ISS så kommer du att bli väl omhändertagen och du får tydliga instruktioner. Vi beskriver vårt team som en härlig grupp där du välkomnas till en stor varm familj.
Arbetsuppgifter i rollen
• Hantering av post och inkomna paket
• Säkerställa att rätt paket kommer fram till beställare
• Administration, registrering och uppdatering av paket i internt system
• Kommunikation med chaufförer och kunder
Anställningens omfattning
Anställningens placering är i Skövde och omfattning är heltid där arbetstiden är förlagda vardagar mellan 7-16. Tjänsten är en provanställning om 6 månader med goda chanser till en tillsvidareanställning.
Tillträde är snarast möjliga, alternativt enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, självgående, brinner för att leverera hög service och är van vid att ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta både i grupp och enskilt, då båda arbetssätten förekommer i rollen.
Vidare ser vi att du som person är:
• Serviceinriktad
• Mycket duktig på att planera
• Flexibel
• Stark
• Hög stresstålighet
För denna roll är det krav på att du har B-körkort för manuell växellåda. Det är även önskvärt att du har truck körkort (behörighet B).
I rollen som godsmottagare möter du många människor och därför är det krav på flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i Engelska i både tal och skrift. För att du ska lyckas i tjänsten så ser vi att du tidigare har flera års erfarenhet av liknande godsmottagnings arbete.
Din ansökan
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum 24 november 2025. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Niklas Dahlgren: niklas.dahlgren@se.issworld.com
Observera! Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via vårt rekryteringssystem. Du ansöker genom att gå in på vår hemsida och registrera ditt CV. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9576685