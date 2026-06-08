Postdoktor i elektroteknik med inriktning maskininlärning
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-08
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver högkvalitativ forskning inom en mängd olika områden inom elektroteknik och datavetenskap, allt från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin. Den ligger i framkant av internationell forskning inom de flesta av sina områden. Institutionen består av ett 100-tal aktiva forskare, med fokus på flera forskningsdomäner, bland annat säkerhets- och nätverkssystem, kommunikationsteknologi, integrerade elektroniksystem samt elektromagnetism och nanoelektronik.
Särskild ämnesbeskrivning
Maskininlärning och artificiell intelligens har väckt stor uppmärksamhet under de senaste decennierna. Maskininlärningsalgoritmer har använts i många applikationsdomäner, inklusive sakernas internet (IoT), autonoma system samt medicinska- och vårdapplikationer. Användning av maskininlärning inom dessa domäner skapar många nya möjligheter, men innebär också flera stora utmaningar, t ex komplexiteten i maskininlärningsalgoritmer och tillförlitlighet och förtroende för de beslut som fattas med maskininlärningsalgoritmer.
Syftet med detta postdoktorprojekt är att ta itu med en av de största utmaningarna inom maskininlärningsområdet. Projektet kommer att anpassas till din bakgrund och expertis och du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. En viktig del av arbetet är att utveckla den teoretiska grunden för pålitlig maskininlärning och nya algoritmer för att hantera utmaningarna inom den miljön. Därför förväntas du ha gedigen teoretisk bakgrund inom maskininlärning.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Mycket goda dokumenterade kunskaper i maskininlärning.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid, tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2027-01-01.
Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inklusive publikationslista och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Välkommen med din ansökan!
Om Lunds Tekniska Högskola
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik Kontakt
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