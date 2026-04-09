Global Sourcing Manager till Tekniska verken
Tekniska verken befinner sig i en transformations- och digitaliseringsresa där vi behöver etablera en fungerande och skalbar offshore-verksamhet inom IT. Vi söker därför en Global Sourcing Manager som har erfarenhet av hela processen - från struktur och leverantörsval till fungerande leverans i praktiken.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att bygga upp och vidareutveckla Tekniska verkens globala sourcingförmåga inom IT, utveckling och drift som en integrerad del av vår transformation. Rollen spänner över hela kedjan - från strategiska vägval kring marknader, leverantörsstruktur och riskbalans till operativ etablering och långsiktig uppföljning av leveranser.
Du arbetar i en miljö med många intressenter och behöver kunna navigera både internt och externt med globala samarbeten. En central del av rollen är att bygga relationer internationellt och förstå hur kulturella skillnader påverkar kommunikation, ansvarstagande och leverans. Du kan exempelvis ha erfarenhet av att etablera verksamhet eller samarbeten i länder som Filippinerna, Indien, Sri Lanka eller i Östeuropa såsom Polen och Ungern. Detta innebär att du även arbetar över tidzoner beroende på etableringsland.
Rollen innehåller också ett tydligt inslag av controlling, IT-ekonomi och budgetuppföljning. Du kan läsa en kostnadsstruktur, ifrågasätta en faktura och fånga avvikelser tidigt. Du vet vad som är värt att mäta och följer upp på ett sätt som ger ledningen en reell bild av vad vi faktiskt får och vad det kostar. Du äger helheten och säkerställer att leverantörsrelationer, leveranser och strukturer fungerar i praktiken.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sätta strategi för global sourcing (marknader, leverantörsstrategi, riskbalans)
Identifiera och utvärdera leverantörer globalt
Driva upphandling tillsammans med inköp
Förhandla avtal, SLA och incitamentsmodeller
Etablera team och säkerställa fungerande leveranser
Bygga upp strukturer för uppföljning, kvalitet och kostnadskontroll
Äga och utveckla leverantörsrelationer över tid
Om dig
Vi söker dig som har gjort denna setup tidigare och som kan bidra med erfarenhet in i vår transformationsresa. Du har byggt upp offshore eller global sourcing i praktiken och förstår hela livscykeln från sourcing och etablering till stabilisering och optimering. Du är trygg i förhandling och affärsmässiga beslut och har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna bedöma leveranser inom både utveckling och drift.
Vi tror också att du har erfarenhet av senior projektledning inom området och är van att driva förändring i miljöer med många beroenden, intressenter och parallella spår. Du håller ihop helheten utan att tappa greppet om tidplan, leverans och ansvar - även när förutsättningarna förändras längs vägen.
Vidare har du en god förståelse för ekonomisk styrning inom IT, är van att arbeta med budget, uppföljning och controlling, och kan säkerställa att kostnader och leverans hänger ihop över tid.
Du vet hur man skapar strukturer som fungerar i verkligheten, hur man bygger långsiktiga relationer över kulturella gränser och hur man identifierar och hanterar risker innan de blir kritiska. Du har erfarenhet av komplexa leverantörsrelationer och är van att arbeta i miljöer med flera parallella leverantörer och beroenden.
Som person är du relationsstark, tydlig och kravställande när det behövs, samtidigt som du är smidig och pragmatisk i hur du driver arbetet framåt. Du är strukturerad nog att skapa ordning i komplexitet och uthållig nog att driva arbetet hela vägen i mål.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att bygga upp global sourcing/offshore inom IT
Erfarenhet av leverantörsstyrning och multi-vendor-miljöer
Stark förhandlings- och affärsförmåga
Erfarenhet av upphandling och arbete nära inköp
God förståelse för IT, mjukvaruutveckling och drift
Erfarenhet av internationella samarbeten och kulturella skillnader
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56 Så ansöker du
