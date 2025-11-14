Glastekniker/Glasmästare
Teijlers Glas AB / Glasgravörsjobb / Örebro Visa alla glasgravörsjobb i Örebro
2025-11-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teijlers Glas AB i Örebro
Teijlers Glas Aktiebolag grundat 1911, vilket är Örebros äldsta glasmästeri, söker nu en ny medarbetare.
Vi arbetar med allt från traditionella glasmästeriarbeten till moderna glaslösningar åt privatpersoner, företag och publika miljöer.
Vi söker dig som har minst 1-2års erfarenhet av yrket och är helt eller delvis självgående med goda grundkunskaper inom yrket.
Dina arbetsuppgifter kommer sträcka sig inom glasmästeriets alla moment bortsett från fordonsglas. Vilket kan vara alltifrån glasreparationer, glasskärning, installation av bastu & duschväggar, glasräcken, till renovering av blyinfattningar.
Arbetstiderna är vardagar 07:00-16:00.
Anställning kan ske omgående eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: teijlers@teijlers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teijlers Glas AB
(org.nr 556143-0371), http://www.teijlers.se
Södra Strandgatan 1 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9604384