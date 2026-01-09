Glassbiträde
2026-01-09
Amalias Glasscafé i Gränna Hamn söker sommarjobbare som vill arbeta i vårt glasscafé.
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och vill arbeta.
Vi har över 40 smaker kulglass, glassdesserter, mjukglass samt läsk och kaffe.
Då kan det vara mycket kunder så ska du klara arbeta i en stressig miljö och ge ett glatt leende och en bra service även när det är kö.
Arbetet innebär försäljning, beredning, påfyllning och städning.
Du arbetar i en grupp på ca 8 andra på ett rullande schema. Tiderna varierar mellan kl. 9.00 - 22.00 och ni arbetar oftast 2-3 st i varje skift.
Schemalagd tid under Maj - September
Avtalsenlig timlön.
Vi ser helst att du fyllt 18 år, men är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@glasskopan.se Omfattning
