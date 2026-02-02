Glassäljare
Hemglass i Sverige AB / Säljarjobb / Halmstad
2026-02-02
Vi söker säljare till Hemglassbilen. Ett av Sveriges roligaste säljjobb, men som också ställer höga krav på individen.
- Du ansvarar för din Hemglassbil, håller tiden och kör säkert
- Har en välfylld glassbil
- Ger glassig service och visar respekt
- Är ditt bästa jag, redo att möta alla förväntansfulla kunder
- När du jobbar hos Hemglass är du en glädjespridare
Att stå i centrum, ge service och vägleda köpet, är vad säljrollen handlar om. Och när vi säger stå, menar vi verkligen stå. Du hoppar ut och in ur Hemglassbilen även om det regnar och är 13 grader ute. Det är här du träffar dina härliga kunder.
Att köpa glass av dig ska vara en upplevelse. Alla kan köpa en Glassbåt i affären, men ett besök hos dig och Hemglassbilen ska dessutom ge dina kunder en glad, vänlig och engagerad stund.
Dina kunder köper glass på eftermiddag, kvällar och helger, det är då du ska du kunna jobba. B-körkort är ett krav.
Hos oss jobbar du självständigt, tar egna initiativ och följer vår säljprocess. Genom Hemglassbilen lär du dig sälja med glädje, engagemang och vänlighet. Bra meriter för framtiden!
Vi söker dig som börja omgående. Tjänsten är på ca 75-80%.
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att vara glassäljare på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och du rullar in i ett kvarter möts du av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som din butik är du efterlängtad av både gammal som ung. Vi brukar säga att det är Sveriges mest uppskattade jobb! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718720