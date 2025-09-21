Glad självgående erfaren Florist
Kärra Blommor i Göteborg / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-09-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kärra Blommor i Göteborg i Göteborg
Söker glad social och självgående florist till vår mysiga blomsterbutik i Kärra och Kungälv
Du ska kunna arbeta själv så erfarenhet från det behövs.
Erfarenhet med Bröllop och Sorgbinderier är ett krav.
Körkort är ett plus.
Anställning är behovs /timanställning 3-4 dagar i veckan. Varannan lördag. Kan bli timmar vid säsong.
Välkommen med ditt cv och en liten presentation.
Endast florister med 5 års erfarenhet sökes.
Start omgående. Lön enligt handels avtal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: karrablommor@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Florist". Arbetsgivare Kärra Blommor i Göteborg
Kärra Centrum 23 (visa karta
)
425 34 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kärra Blommor Jobbnummer
9518931