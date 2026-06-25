Gjutare
AB Skogslunds Metallgjuteri / Gjutarjobb / Gislaved Visa alla gjutarjobb i Gislaved
2026-06-25
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Skogslunds Metallgjuteri är tillsammans med VÅ Pressgjuteri och Skanslack en del i den lilla gjutgods-koncernen som ingår i koncernen SkansIsa Group Holding AB. Inom koncernen erbjuder vi, i huvudsak, gjutna aluminium detaljer, producerade med metoderna kokillgjutning samt pressgjutning, i mindre till större serier. Vårt huvudfokus är tillverkning av gjutgods i aluminium med god kvalité och hög leveranssäkerhet anpassat till kundens önskemål. Vi arbetar med hög fokus på säkerhet, kvalitet och kostnad.
Dina arbetsuppgifter Hos oss får du arbeta med hela processen – från råmaterial till färdig produkt. Du smälter och gjuter aluminium och ser till att våra detaljer får rätt form och kvalitet. Arbetet är både praktiskt och varierat, och du får använda både händerna och ditt tekniska sinne.
Vi lär dig gärna mer om metallens egenskaper och hur man arbetar säkert och noggrant i miljöer med värme och precision. Här får du arbeta nära erfarna kollegor, utvecklas i din roll och vara en viktig del av ett team med fokus på kvalitet och samarbete.
Arbetet omfattar även:
Gjutning, där aluminium hälls i verktyg/formar för tillverkning av detaljer
Blästring och enklare underhåll av verktyg
Kontinuerlig kvalitetskontroll
Rapportering i affärssystem
Övriga moment som slipning, sågning, rensning och kontroll av detaljer
Din profil Du har ett tekniskt intresse och trivs i en praktisk, fysiskt krävande miljö. Du arbetar noggrant, säkert och kvalitetsmedvetet. Erfarenhet från gjuteri eller liknande är meriterande. Du ska vara bekväm med att arbeta i varma miljöer.
Personliga egenskaper Du är ansvarstagande och uthållig, trivs med både självständigt arbete och teamwork. Du har ordningssinne, är lösningsorienterad och drivs av att utvecklas och förbättras i ditt arbete.
Vill du bli en del av vårt team? Ansök idag!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: drita.isa@skogslunds.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Skogslunds Metallgjuteri
(org.nr 556509-7440)
334 22 ANDERSTORP Arbetsplats
Skogslunds Metallgjuteri AB Jobbnummer
9978781