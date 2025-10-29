Gjutare
Bli en del av framtidens energilösningar - Components söker gjuterioperatör!
Är du redo för nästa utmaning? Components, en viktig del av Hitachi Energy, växer - och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens energilösningar tillsammans med oss! Hos oss blir du en del av ett härligt gäng som stöttar varandra och delar med sig av sina erfarenheter för att nå framgång.
Dina ansvarsområden
I rollen ingår gjuteriarbete där du kommer att arbeta med övervakning samt att ladda och plundra kärl
Arbetet innefattar truck- och traverskörning, samt arbete med saxlift och bomlift
Läcksökning av produkter är en del av dina arbetsuppgifter
Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten
Du är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor för att nå gemensamma mål
Vi ser att du är en engagerad och nyfiken person, som drivs av att lära dig nytt samt att dela med dig av din kunskap
För att lyckas i rollen är du kvalitetsfokuserad, noggrann och ansvarstagande - och sätter din och dina kollegors säkerhet främst
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer information
Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval, så sök redan idag. Rekryterande chef: Daniel Larsson, daniel.larsson@hitachienergy.com
kommer att kunna svara på dina frågor gällande tjänsten. Fackliga företrädare: IF-Metall: Kennet Andersson, 010 738 36 73. Övriga frågor ställs till Talent Partner: Alva Åström, alva.astrom@htiachienergy.com
