GIS-specialist
2025-10-30
Vi söker GIS-specialist till ett kommunalt bostadsbolag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan.
Tjänsten är på 10-20 timmar i månaden och kan komma variera.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Konsulten ansvarar för att agera administratör och stödja användningen av GIS-verktyget dpMap och dpWebmap. Rollen omfattar bland annat ajourhållning, beställningar, behörighetsadministration, incidenthantering, system- och användarsupport samt mindre utveckling av systemfunktioner för att säkerställa en välfungerande och uppdaterad GIS-miljö.
Arbetsuppgifter
Ha god kunskap och erfarenhet om GIS-verktyget dpMap och till stor fördel kunna revidera i verktyget.
Ha god erfarenhet av att hantera beställningar och fakturor. Beställningar går till upphandlade leverantörer.
Agera administratör och göra beställningar efter överenskommelse.
Ajourhållning av dpMap, t.ex. vid om- och nybyggnationer.
Beställa behörigheter.
Löpande uppdatering av dpMap.
Incidenthantering.
System- och användarsupport.
Mindre utveckling av systemfunktioner.
Krav (OBS, obligatoriska)
Fullt självgående i dpMap
Svenska och engelska i tal och skrift, andra språk är meriterande
Meriterande
Kunskap i Green View & Fast2
Social
Samarbetsvillig
Informativ
Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett deltidsjobb.
Centio Consulting Group AB
Centio
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se
