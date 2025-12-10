GIS-ingenjör / Geodataproducent
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi vill nu förstärka upp vårt geodataproduktionsteam inom delprojektet Geodata för Gripen C/D och E.
Delprojektet Geodata arbetar i ett egenutvecklat verktyg baserat på ArcMap i Esri ArcGIS Desktop-sviten, för att behandla, kvalitetssäkra och producera Geodata till Gripen samt dess stöd- och träningssystem. I rollen som geodataproducent finns möjlighet till en stor variation av GIS-relaterade uppgifter;
* Bygga 3D-omvärldar som används i simulatorer för Gripen. Här ingår även möjlighet att ta fram och anpassa 3D-modeller.
* Ta fram dataset som används i pilotens planerings- och träningssystem. Där ingår produktioner som baseras på olika typer av geodata:
* Höjddata
* Vektordata
* Navigationsdata
* Data relaterad till flygplans- och planeringskarta
Geodataproduktionsteamet jobbar tätt ihop med utvecklingsteamet, därför finns det möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbetet genom utprovning av nyutvecklad funktionalitet. I rollen som geodataproducent finns med andra ord en stor möjlighet till att anpassa dagarna med varierade arbetsuppgifter.
Publiceringsdatum2025-12-10Profil
För att ha goda förutsättningar för rollen som GIS-ingenjör söker vi dig som är strukturerad, kreativ och en vilja att lära. Du trivs med ett varierat arbete med många kontaktytor och har en förmåga att kunna verka effektivt i en miljö med många intressenter genom att ha ett gott ordningssinne.
Följande är meriterande:
* Erfaren GIS-ingenjör / lantmätare med drivande och självgående egenskaper
* Erfarenhet inom Esri ArcGIS Desktop (ArcMap eller ArcGIS Pro)
* Erfarenhet av mjukvaruutveckling, kravarbete och systemdesign
* Kännedom om Gripens stöd- och träningssystem är en fördel men inget krav
* Intresse kring 3D-modellering (exempelvis Autodesk Maya och Presagis Creator)
* Kunskap inom AIP, luftfartspublikationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
