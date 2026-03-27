GIS-ingenjör
2026-03-27
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Välkommen att söka vikariat som GIS-Ingenjör på Samhällsbyggnadsavdelningen i Årjäng.
Vi gillar ny teknik och söker dig som är kreativ, lösningsorienterad samtidigt som du är noggrann och analytisk. Du kommer ges god inblick i kommunens verksamheter och få en nyckelroll i flera aktuella frågor inom samhällsplanering gällande planfrågor och infrastrukturfrågor. Kommunen använder den Esribaserade lösningen från Sokigo's Gaida för anpassning av karttjänster för olika behov hos handläggarna i kommunen.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
• Administrera, utveckla och utbilda kring karttjänster till flera av kommunens verksamheter, till exempel inom Samhällsbyggnad, Bygg och Miljö, Gata / Park, VA, Renhållning och Räddningstjänst, m.fl. områden.
• Ansvara för förvaltning av kommunens geodata med ajourhållning av kommunens kartdatabas.
• Framställa och leverera geodataprodukter och kartor, inom ramen för informationssäkerhet.
• Uppdatering av fastighetsregistret gällande adresser, byggnader och övrig topografi enligt avtal med Lantmäteriet
• Ajourhålla geodata för VA-ledningar
• Uppdatering och utformning av webbsidor
• Utbilda och delta i projektgrupper gällande digitalisering m.mKvalifikationer
• Universitet/högskoleutbildad GIS-ingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet inom Geodata/GIS-området med goda kunskaper om GIS programvaror, såsom programvarorna ArcMAP / ArcGIS Pro / ArcGIS Enterprise / ArcGIS Online, men även OpenSource som QGIS
• Goda IT-kunskaper
• Förmåga att ta eget initiativ att ta fram lösningar och söka information på egen hand
• Arbetat med säkerhet och beredskap inom GIS och Geodata.
Meriterande är om du har
• Kunskaper inom Sokigos system Gaida eller motsvarande erfarenhet
• Vana av att arbeta med, felsöka problem och analysera olika typer av geografiska data (raster, vektor, 3D, CAD)
• Vana att hantera geodata och tillhörande information med sekretess.
• Tidigare erfarenhet av arbete vid kommun eller myndighet
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313192".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Bygg- och miljö Kontakt
Samhällsbyggnadschef
Peter Månsson 0573-14075
9822339