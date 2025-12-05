GIS-ingenjör
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Är du en nyfiken och innovativ GIS-ingenjör med teknisk expertis och förmåga att skapa starka relationer? Då är du den vi söker! Vi söker en GIS-ingenjör som brinner för GIS och vill bidra till kommunens samhällsutveckling. Hos oss får du en utmanande och utvecklande arbetsplats där du kan forma kommunens GIS tillsammans med ett dedikerat team.
Som GIS-ingenjör hos oss kommer du att:
* Utveckla och förvalta kommunens GIS-plattform.
* Administrera servermiljön för GIS.
* Skapa nya lösningar och funktioner för olika verksamheter.
* Sprida kunskap om GIS och stödja våra användare.
* Arbeta nära kollegor för att främja användningen av geografisk information i Gävle.
Vi fokuserar just nu på att utveckla och förvalta ArcGIS Portal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom GIS eller motsvarande utbildning och erfarenhet.
* Goda kunskaper i ESRI:s ArcGIS-plattform inklusive databashantering.
* Kunskaper i FME form/flow är meriterande.
* Programmeringskunskaper är ett plus.
Du är relationsskapande och har förmågan att bygga och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner och bygger effektiva kontaktnätverk. Du arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete väl, prioriterar effektivt och håller deadlines. Du har en god problemlösningsförmåga och hittar alternativa lösningar på uppkomna utmaningar.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där du får använda din tekniska expertis för att skapa verklig nytta i samhället. Hos oss får du ett varierande arbete och blir en viktig del i utvecklingen av Gävle. Med hjälp av dig utökas GIS-gruppen, och vad den kommer kunna erbjuda.
Välkommen med din ansökan!
