Kulturgeografiska institutionen har en bred samhällsgeografisk profil och undervisning sker i huvudområdena kulturgeografi, samhällsplanering och geografi.
Vi deltar även i flera tvärvetenskapliga program på grundnivå och avancerad nivå. Läs mer om oss på: https://www.humangeo.su.se.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Kulturgeografiska institutionen söker en GIS-assistent för undervisning på grundnivå. Huvuddelen av arbetsuppgifterna är att hjälpa studenter vid GIS-övningar och handleda vid kortare projektarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även att utforma, förbereda och revidera GIS-övningar, bistå lärare och forskare med framtagning av kartmaterial samt andra vid institutionen förekommande administrativa uppgifter. I anställningen ingår också visst IT-stöd.Kvalifikationer
- Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
- Stor vikt fästs vid god förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
- Stor vikt fästs vid goda kunskaper inom GIS.
- Stor vikt fästs vid pedagogisk erfarenhet.
- Stor vikt fästs vid erfarenhet att arbetat som GIS-assistent på GIS-kurser eller ha motsvarande erfarenheter på olika nivåer.
- Vikt fästs vid masterexamen inom kulturgeografi alternativt naturgeografi eller annat relevant ämne.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med 6 månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Anders Wästfelt, huvudlärare i GIS, mailto:anders.wastfelt@humangeo.su.se
, samt Ulf Jansson, lärare i GIS, mailto:ulf.jansson@humangeo.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Kulturgeografiska institutionen Jobbnummer
9683479