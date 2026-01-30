GIS- ingenjör med fokus på FME
Sundbybergs kommun / GIS-jobb / Sundbyberg Visa alla gis-jobb i Sundbyberg
2026-01-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.GIS- ingenjör med fokus på FME
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Här på sektorn för samhällsbyggnad i Sundbyberg kommer du att bli en viktig kugge i stadens geodataverksamhet. Sundbyberg expanderar och utvecklas i snabb takt och som GIS-ingenjör kommer du vara spindeln i nätet som kopplar samman de olika samhällsbyggnadsprocesserna. Vi har idag en modern GIS-plattform med stora möjligheter för utveckling av vår verksamhet. Vi strävar efter att ligga i framkant inom GIS och geodata och arbetar aktivt för att bli en smart stad med fokus på realtidsdata och moderna teknologier. Med hjälp av mobil laserskanning skapar vi detaljerade och aktuella underlag och vi har introducerat en drönarverksamhet för att ytterligare stärka våra insikter och datadrivna beslut.
Vill du vara med och forma framtidens Sundbyberg? Då är detta rätt plats för dig!
Om rollen
Som GIS-ingenjör hos oss kommer du att:
• Implementera, utveckla, integrera användningen av FME inom kommunen.
• Dokumentera och effektivisera FME-rutiner.
• Arbeta med GIS-datahantering, analyser, och automatiseringar.
• Ansvara för import/export av data och produktion av digitala och analoga kartor.
• Förvalta och utveckla våra databaser i ArcGIS/Enterprise miljö.
• Konfigurera webbkartor och hantera våra interna och externa karttjänster.
• Stötta olika avdelningar och bolag inom kommunen med innovativa GIS-lösningar och diverse utvecklingar.
Vi söker dig som:
• Har god erfarenhet av FME Form/Flow och GIS-programvaror.
• Har erfarenhet av av arbet med kommunal GIS-plattform.
• Har relevant högskole-/universitetsutbildning inom GIS eller motsvarande.
• Är kommunikativ och har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har vana med att leda projekt och hålla i egna möten.
• Har erfarenhet av ArcGIS, programmering eller IT-lösningar (meriterande).
Som person är du:
• Strukturerad och initiativrik med ett starkt engagemang.
• Samarbetsvillig och bra på att skapa goda relationer.
• Lösningsorienterad och trivs i en miljö med varierande uppgifter.
• Har lätt med att följa fastställda rutiner och processer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag på 3000kr/år, semesterväxling och tillgång till träning i gym och korpenlag.
• Möjlighet att göra skillnad i en stad som satsar på utveckling och innovation.
Välkommen med din ansökan senast den 21/2-2026. Arbetsprov kan förekomma under rekryteringsprocessen. Provanstallning kan komma att tillämpas.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön. Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Kjell Börjesson kjell.borjesson@sundbyberg.se 08-706 67 78 Jobbnummer
9714473