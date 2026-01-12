GIS Analyst inom energiplanering
2026-01-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Kalmar
, Växjö
, Älmhult
, Lund
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren specialist som vill stötta ett regionalt projekt med att samla kunskapsläge och ta fram ett lättillgängligt beslutsunderlag kring synergier mellan energisystemet och totalförsvaret. Uppdraget ingår i ett större initiativ kopplat till regional och kommunal energiplanering och omfattar analys, GIS-modellering och tydlig kommunikation av resultat.
Arbetet sker i nära samverkan med berörda parter och inkluderar regelbundna avstämningar.
ArbetsuppgifterSammanställa och analysera kommunala strategidokument kopplade till energiförsörjning (exempelvis energiplaner, översiktsplaner och policydokument).
Ta fram en GIS-modell för att identifiera potentiella energizoner för kraftvärme, vindkraft och solkraft, kompatibel med regionens GIS-plattform.
Ta fram ett geodatapaket som kan användas i modellen.
Föreslå energizoner i regionen samt tillhörande bevakningsgeografi som underlag för fortsatt dialog.
Leverera ett interaktivt och kommunikativt underlag utan krav på licenser, samt slutrapport i PDF och relevanta GIS-filer/underlagsdokument.
KravErfarenhet av GIS-baserade metoder för att identifiera områden lämpliga för elproduktion från sol, vind och kraftvärme (energizoner).
Erfarenhet av analys av kommunala energiplaner, översiktsplaner och andra policydokument kopplade till energiförsörjning.
Minst 5 års erfarenhet inom aktuellt område.
Erfarenhet av att arbeta med energiplanering i Sydsverige.
