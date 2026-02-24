Generalsekreterare
Om MyRight
MyRights uppdrag är viktigare och mer aktuellt än någonsin. Personer med funktionsnedsättning runt om i världen tillhör de allra fattigaste och utsätts för en omfattande diskriminering. Trots det går mindre än en halv procent av svenskt bistånd till personer med funktionsnedsättning i världen.
MyRight bedriver internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med svenska funktionsrättsorganisationer och arbetar för att personer med funktionsnedsättning i fattiga länder ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen. Vi har en unik och viktig roll inom svensk biståndspolitik och driver påverkansarbete för att säkerställa att funktionsrättsfrågor prioriteras i såväl Sverige som i våra programländer. Läs mer om oss på www.myright.se.
Om rollen
Generalsekreteraren ska ha en bred erfarenhet och stark kompetens inom svenskt bistånd och biståndspolitik. Du kommer att spela en central roll i att bevaka, utveckla och stärka MyRights position inom funktionsrättsfrågor, både nationellt och internationellt.
Som generalsekreterare är du ytterst ansvarig för den operativa verksamheten och ansvarar för att leda och utveckla MyRights arbete och verksamhet. Du säkerställer att arbetet följer vår strategi och verksamhetsplan, att vi levererar resultat enligt uppsatta mål och du kvalitetssäkrar våra system.
I rollen som generalsekreterare är du länk mellan styrelse och kansli och förväntas bidra till att tjänstepersoner, förtroendevalda, medlemmar, projektaktiva och frivilliga enas i "Ett MyRight". Du är MyRights talesperson och företrädare gentemot olika intressenter och samarbetsparter såväl nationellt som internationellt, internt och externt.
Som generalsekreterare har du budgetansvar och ansvar för ekonomistyrning, inklusive extern finansiering och redovisning. Du arbetsleder personalen och ansvarar för personalens utveckling och arbetsmiljö.
Om dig
För att kunna göra ett bra jobb behöver du gedigen utbildning, erfarenhet och kompetens inom internationellt utvecklingssamarbete och svensk biståndspolitik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda en komplex organisation mot gemensam vision/mål i en tid av förändring. Du behöver ha en välutvecklad analytisk och strategisk förmåga och på ett välgrundat sätt kunna fatta både snabba och långsiktiga strategiska beslut. Du behöver ha en mycket väl utvecklad förmåga att planera, genomföra och slutföra.
Du behöver vara en tydlig, närvarande och proaktiv ledare som kan inspirera, entusiasmera och motivera både medarbetare, medlemsorganisationer och andra aktiva inom organisationen.
Vidare ser vi vikten av att du har förståelse för, och egen erfarenhet av, folkrörelse-/medlemsorganisationer och civilsamhällesorganisationers drivkrafter. Vi hoppas du har kunskap om svensk och internationell funktionsrätt och har en förankring i funktionsrättsrörelsen, gärna med egen erfarenhet eller som anhörig till person med funktionsnedsättning.
Vi kommer lägga stor vikt vid din kommunikativa förmåga liksom vid din förmåga att skapa och underhålla förtroendefulla relationer och nätverk. Du behöver ha erfarenhet från opinionsbildning och påverkan och tycka om att företräda och vara talesperson.
Du måste vara flytande i tal och skrift i svenska och engelska och gärna även spanska.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse. I tjänsten förekommer resor, nationellt och internationellt.
Krav på utbildning, kunskaper och erfarenheter
Dokumenterad god och flerårig erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och personalledning
Hög kompetens och relevanta erfarenheter inom HR
Relevant akademisk utbildning
Gedigen erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
Kunskap om Sida arbetssätt och regelverk
Erfarenhet av omfattande budgetansvar
Mycket god förståelse för ekonomi och verksamhetsstyrning
Mycket god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt
Mycket god analytisk förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Utöver dessa krav är de meriterande om du:
Har erfarenhet av egen funktionsnedsättning
Har en god förståelse för arbete med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gärna med internationellt fokus
Har erfarenhet av och kunskap om arbete i idéburen organisation
Har erfarenhet av resursmobilisering och insamling inom ideell sektor
Har erfarenhet av att arbeta med mångfald och inkludering
MyRight som arbetsplats
Vi strävar efter att vara en inkluderande organisation och värderar mångfald högt. Vi erbjuder kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, målstyrd arbetstid, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet till flexibelt arbete från kontoret i Alvik eller hemifrån.
Kontaktperson för Unionen: madeleine.jangard@myright.se
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till jobbansokan@myright.se
senast den 31 mars 2026. Vi ser fram emot att du vill leda MyRight i vårt viktiga arbete för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
