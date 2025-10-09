Gdpr-Samordnare
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
GDPR-samordnare till Varbergs kommun - bidra till ett tryggt och hållbart dataskydd.
Vill du vara med och stärka dataskyddsarbetet i en växande kommun med stark framtidstro? Vi söker en drivande och strukturerad GDPR-samordnare som med strategiskt fokus och gott omdöme vill stötta vår koncern i arbetet med att skydda personuppgifter och värna individens rättigheter.
Tjänsten är placerad på digitaliseringsenheten, en strategisk stödfunktion inom kommunstyrelsens förvaltnings stab. Enheten består av sju medarbetare med olika uppdrag inom digitalisering, utveckling och informationshantering. Vi erbjuder en arbetsmiljö med framåtanda, bred kompetens och ett gott arbetsklimat.
Arbetsuppgifter
Som GDPR-samordnare arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor i och utanför organisationen.
Du har ett tydligt uppdrag men också frihet att forma arbetssätt och processer.
Du är trygg i att ta initiativ och driver frågor framåt med fokus på både kvalitet och resultat.
Du trivs i rollen som kontaktpunkt, samordnare och rådgivare, och motiveras av att skapa struktur, tydlighet och långsiktighet i komplexa frågor.
Stödja ett antal av våra bolag i arbetet med registerförteckningar, hantering av registrerades rättigheter och att hantera begäranden till personuppgiftsansvarig från registrerade personer.
Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, verksamhetsledningen och verksamhetens personal i arbetet med att göra intresseavvägningar och stärka integritetsskyddet, till exempel genom konsekvensbedömningar enligt art 35 GDPR och riskanalyser.
Informera verksamheten om gällande regelverk för dataskydd samt verka för att den grundläggande kunskapsnivån kring dataskyddsförordningen är allmänt känd hos alla medarbetare.
Bidra till implementering och samordning av dataskyddspolicyer och rutiner.
Vara kontaktperson gentemot kommunens centrala GDPR-samordnare.
Rollen kommer även stötta i att implementera systematiskt arbetssätt för att hantera dataskyddsfrågor koncernövergripande.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Tar ansvar för ditt uppdrag och planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt och strukturerat. Är van att arbeta självständigt men också samordna insatser tillsammans med andra.
Har ett strategiskt förhållningssätt och ser till både helhet och långsiktiga konsekvenser.
Visar lojalitet till beslut, uppdrag och styrning, och är en god representant för organisationen. Skapar engagemang, delaktighet och förtroende i samverkan med andra aktörer.
Har en eftergymnasial utbildning inom t.ex. juridik, informations- eller IT-säkerhet, eller annan relevant utbildning och erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med dataskydd och GDPR.
God kommunikativ förmåga och vana att förmedla komplex information på ett tydligt sätt.
Erfarenhet från offentlig sektor eller kommunal verksamhet är meriterande.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
