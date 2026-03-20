Gatuvärd till trafikkontoret för tidsbegränsad anställning
2026-03-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Vill du bidra till att stadens offentliga ytor är trygga, rena och framkomliga? Är du van att röra dig i Stockholms innerstad? Vi inför nu en ny roll som gatuvärd, med delar av centrala innerstaden som arbetsområde.
Enheten Tillsyn och drift ingår i Stadsmiljöavdelningen, enheten består idag av 17 drivna medarbetare som utför ett viktigt arbete med direkt koppling till stockholmarnas vardag. Inom enhetens uppdrag ligger uppföljning av driftavtal samt tillsyn och inspektion av gatumiljön men också stadens egen cykeljour.
Vi värderar kvalitet, engagemang och samarbete högt. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här.
I rollen som gatuvärd kommer du att cykla och promenera i utvalda delar av Stockholms innerstad och inspektera samt åtgärda enklare fel och brister i stadsmiljön. Det kan t.ex. handla om att flytta mindre hinder, sopa bort glas eller trimma utstickande växtlighet.
Du kommer samarbeta med stadens tre cykelvärdar (cykeljouren) på enheten och även arbeta ihop med enhetens gatuinspektör och cykeljourssamordnare. [UF1] Tillsammans med dessa engagerade kollegor bidrar du till att säkerställa att stockholmare och besökare möts av en säker, ren och fungerande stadsmiljö.
Du utgår ifrån vårt kontor i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, och stadens gator och torg är din arbetsplats.
avslutad gymnasieutbildning och arbetserfarenhet som vi bedömer som likvärdig t.ex. cykelbud, cyklande brevbärare, renhållningsarbete, miljöarbete mm,
stor vana av att cykla och gå i Stockholm,
bra fysik, eftersom arbetet är fysiskt krävande,
bra lokalkännedom i Stockholms innerstad,
goda kunskaper om trafikregler goda kunskaper i svenska i tal och skrift,
erfarenhet av driftskötsel eller service i utomhusmiljö,
B-körkort.
erfarenhet av serviceyrken,
god datavana.
Du är en representant för staden och kommer möta många människor under din arbetsdag. Det är därför viktigt att du är professionell, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att du har intresse och vilja att hjälpa andra ser vi som en självklarhet. För att lyckas i rollen är du van att självständigt driva ditt arbete framåt samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är van att göra avvägningar och prioriteringar samt visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi tror också att du är genuint intresserad av att förbättra villkoren för stadens medborgare och besökare.
Då arbetet bedrivs utomhus är det viktigt att du är bekväm med att vistas utomhus i alla väderlekar och årstider.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!Publiceringsdatum2026-03-20Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester och tester för att kontrollera fysisk funktion komma att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Stadsmiljö, Tillsyn och drift Kontakt
Daniel Gyllendahl, rekryteringskonsult daniel.gyllendahl@stockholm.se 08-50811744 Jobbnummer
9808903