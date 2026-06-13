Gatuköksbiträden till Sultan Döner

SeyMeh express AB / Kockjobb / Göteborg
2026-06-13


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Sultan Döner, som drivs i bolaget SeyMeh Express AB, är en relativt nyöppnad restaurang i Göteborg.
Nu söker vi två gatuköksbiträden till vår restaurang i Göteborg.
Arbetsuppgifterna består av förekommande arbetsuppgifter inom restaurangbranschen såsom förberedelser, beredning av dönerrätter, enklare matlagning och liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är arbetssam, stresstålig och noggrann. Att du har arbetat inom restaurangbranschen är ett krav.
Dessutom en stor fördel att du kan prata turkiska.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: umut.yurttas123@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SeyMeh express AB (org.nr 559498-4998)

Kontakt
Seyithan Yurttas
info@sultangrill.se

Jobbnummer
9962481

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