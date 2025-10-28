Gatuköksbiträde

Beredskapslyftet Ideell Fören / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-28


Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Östermalms Grill AB - en av Stockholms mest populära grillkiosker vid Östermalmstorg - söker nu nya medarbetare till sitt team. Vi är kända för våra smashburgare, klassisk gatumat och snabb service.
Plats:
Östermalmstorg, Stockholm
Tjänst:
Gatuköksbiträde

Publiceringsdatum
2025-10-28

Dina arbetsuppgifter
• kassahantering och kundservice;
• tillagning av burgare och gatumat;
• städning, disk och ordning i köket;
• förberedelse av såser, grönsaker och råvaror.

Kvalifikationer
• minst 1 års erfarenhet av gatukök eller liknande (gärna smashburgare);
• svenska på intermediär nivå är ett krav;
• engelska krävs inte.

Profil
• punktlig och pålitlig;
• stresstålig och trivs i högt tempo;
• erfarenhet från mat- eller servicebranschen.
Vi erbjuder:
• heltid, tillsvidareanställning (100%);
• skiftarbete: tidiga morgnar, kvällar, helger samt inhopp vid behov;
• friskvårdsbidrag;
• betald lunch/måltidssubvention;
• arbetskläder/uniform.

Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Vi uppmuntrar kandidater som uppfyller dessa kriterier att ansöka.

Ersättning
Månadslön - Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Fören, https://professionalcenter.se/

Jobbnummer
9576690

