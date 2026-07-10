Gatuingenjör till Vaxholms stad
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Vaxholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Vaxholm
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som anställd inom stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad påverkar du utvecklingen i en attraktiv skärgårdskommun. Tillsammans ansvarar vi för hela samhällsbyggnadsprocessen – från planering av nya bostadsområden och utveckling av kollektivtrafiken till drift och underhåll av gator, parker, skolor och andra viktiga kommunala verksamheter. Nu söker vi en Gatuingenjör. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du har nära till både kollegor och chefer. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en vilja att ständigt förbättra vår verksamhet. Stadsbyggnadsförvaltningens utförarområde består av tre enheter. Som gatuingenjör blir du en viktig del av enheten för Allmän plats, där du arbetar tillsammans med sex engagerade kollegor med ansvar för gata, park, trafik och andra offentliga miljöer. Du rapporterar direkt till enhetschefen för Allmän plats.
Gaturummet, broar och allmänna anläggningar är en viktig del av Vaxholms utveckling. Som gatuingenjör har du därför ett brett ansvarsområde med ansvar för planering, budget, utförande och utveckling av stadens allmänna ytor samt säkerställa lagkravs-efterlevnad inom beståndet.
Du arbetar nära mark-, park- och trafikansvariga kollegor och har en central roll i arbetet med att skapa attraktiva, säkra och välfungerande offentliga miljöer. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete där du verkar i en beställarroll med ansvar för drift- och underhållsfrågor, samtidigt som du medverkar i projektering och genomförande av anläggningsprojekt. Tjänsten innebär också att du regelbundet följer upp verksamheten ute i fält och har många kontaktytor, både internt och externt.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om tjänsten, hannah.sandstrom@randstad.se
, observera att svarstiden kan vara längre än vanligt pga sommarperiod. Urval och intervjuer kommer att påbörjas från v 34.
Ansvarsområden
Övergripande verksamhetsansvar för Vaxholms stads gatufrågor vilket bland annat innebär drift- och investeringsbudget, planering och avtal för gator, vägar, cykel- och gångvägar, parkeringsytor och tillhörande anläggningar och konstbyggnader, till exempel brunnar och broar.
Ansvarig för framkomligheten inom stadens vägområde. Det inkluderar beställning, samordning och uppföljning av vinterväghållning, barmarksrenhållning och löpande underhåll för gatudriften.
Projektering, projektledning och uppföljning av projekt inom verksamhetsområdet.
Arbeta med underhållsplanering i stadens underhållsplan inom eget verksamhetsområde.
Genomföra platsbesök, besiktningar och uppföljningar ute i fält. Hantering av schaktningstillstånd och efterbesiktningar.
Handlägga och föredra ärenden för nämnd och andra politiska forum samt upprätta tjänsteskrivelser, beslutsunderlag och yttranden. Granska och besvara remisser inom eget verksamhetsområde.
Ge råd, information och service till invånare, företag och andra intressenter i kommunen.
Samarbeta nära kollegor inom, belysning, park, markupplåtelser, idrott och trafik samt vara delaktig i stadsbyggnadsprojekt.
Arbeta proaktivt med verksamhetsutveckling bl.a. i form av uppföljning av rutiner och förbättringar av arbetsprocesser. Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och självgående. Du har lätt för att skapa goda relationer och trivs i en roll med många kontaktytor. Eftersom tjänsten innebär att du hanterar både strategiska frågor och operativa arbetsuppgifter behöver du vara lösningsorienterad, flexibel och ha god förmåga att prioritera. Du uppskattar samarbete samtidigt som du känner dig trygg med att självständigt driva frågor och projekt framåt.
Har en ingenjörsexamen med inriktning mot samhällsbyggnad eller liknande teknisk utbildning.
Har erfarenhet av arbete inom gata, anläggning, infrastruktur eller offentlig miljö.
Har kunskap om entreprenader.
Har god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta med beslutsunderlag och dokumentation.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter.
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet och kunskap om kommunal förvaltning, LOU samt GIS.
Erfarenhet och kunskap om operativt arbete inom väg, mark eller VA.
Erfarenhet av att arbeta i beställarroll och/eller genomförande. Om företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med ca 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun. En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt – SER. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/41c8ab6e-5c38-4b91-b796-2921e6514e0b
Eriksövägen 27 (visa karta
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185 37 VAXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaxholms stad Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
9999256