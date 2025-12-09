Gatudriftsarbetare drift och underhåll
2025-12-09
Gatudriftsarbetare
Plats: Stockholm med omnejd
En gatudriftsarbetare är en person som utför olika typer av underhålls- och reparationsarbeten på gator, vägar, trottoarer, parkeringsplatser, cykelbanor, parker och andra offentliga platser. En gatudriftsarbetare arbetar oftast utomhus i alla väder och kan behöva använda olika maskiner, fordon och verktyg
Som arbetsuppgifter ingår att:
Saneringsarbete av t.ex. klotter
Lägga ut asfalt eller betong på vägbanor, trottoarer, parkeringsplatser och cykelbanor
Sätta kantsten och gatsten eller lägga sten- och betongplattor på gång- och körbanor.
Montera lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.
Vinterarbete, skotta snö, sanda hala ytor, laga potthål.
Tillsynsarbete och vinterberedskap kan ingå.
Rapportering av egenkontroller, personlig dagbok, avvikelser och arbetsmiljöobservationer.
Delaktig i planering och återkoppling till arbetsledning.
Framföra maskiner.
Vi förväntar oss att du har förmågan att ta egna initiativ och att du kan planera, utföra, driva och prioritera arbetsuppgifter självständigt. Att vara ordningsam och strukturerad är en självklarhet för dig. God datorvana och körkort B är ett krav. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Beredskap ingår i tjänsten. Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Minst körkort B
Flytande svenska
God datorvana
Meriterande:
HLR - hjärtstartare och L-ABC
Maskinförarutbildning
Arbete på väg 1.3
Säkra lyft
Heta arbeten
God fysisk kondition
Yrkesbevis inom anläggningsarbeten
Sparsam körning
Motorsåg
Grävmaskinskort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Via mail
E-post: jobb@manten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mantén Sweden AB
(org.nr 559075-5897)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
