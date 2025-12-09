Gata Park Anläggningsarbetare
2025-12-09
Tierps Energi & Miljö AB (Temab), är ett kommunalägt bolag med cirka 55 anställda med uppdraget att hantera det praktiska utförandet inom de samhällsbärande verksamheterna:
• VA, vatten och avlopp: vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
• Renhållning: sophantering, avfall och återvinning
• Gata och park: snöröjning, sandning, väghållning skötsel av grönytor.
I vår koncern ingår även TEMAB Fjärrvärme AB med verksamhet som omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.
Vår vision är att lägga grunden för ett hållbart Tierp. Det ska genomsyra samtliga våra verksamheter och agera ledstjärna i varje beslut. Läs gärna mer om oss och våra verksamheter på https://temab.tierp.se.
Tierp har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela mälardalsregionen. I kommunen finns goda och varierande boendemiljöer med natur och kultur inpå knutarna och utmärkta kommunikationer på såväl väg, järnväg som digitalt.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Arbetsuppgifter
Diverse Gata Park arbete bland annat:
Häckklippning.
Trimning.
Ogräsrensning.
Sågning.
Maskinkörning.
Gräsklippning.
Lagning.
Underhåll.
Vattning.
Skräpplockning.
Papperskorgs tömning.
Snöröjning.
Tillsyn.Kvalifikationer
B körkort är ett måste då vi jobbar i hela kommunen.
Ska kunna jobba självständigt och i grupp.
Kunna klara av fysiskt utomhus arbete oavsett väder och årstid.
Meriterande med skogsvana (motorsåg), lastmaskinskort, röjsågskort samt till Gata Park relaterad erfarenhet, körkort och utbildningar.
ÖVRIGT
Att passa i gruppens dynamik samt att kunna deltaga i gata parks fortsatta utveckling är avgörande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1401761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Energi & Miljö AB
(org.nr 559031-4315) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Temab, Tierps Energi Och Miljö AB Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Jonsson daniel.jonsson@temab.tierp.se 0293-21 99 81 Jobbnummer
9634883