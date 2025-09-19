Gästservice
Hovfjället AB / Receptionistjobb / Torsby
2025-09-19
Som receptionist i Gästservice ger vi våra gäster bästa möjliga service och information så de på plats kan få en oförglömlig upplevelse. I vår gästservice säljer vi skipass, svarar i telefon, har hand om in/utcheckningar i våra stugor och vandrar hem samt bemannar vår lilla shop som har det en skidåkare behöver. Jobbet i Gästservice är mycket socilat och stundtals högt tempo.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för service och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Att kunna behålla lugnet när tempot är högt är en viktig egenskap. Du behärskar och känner dig bekväm att kommunicera med gäster på svenska och engelska.
Vi gillar lite extra om du:
Har datorvana
Är snabblärd
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
(org.nr 556522-0869), http://www.hovfjallet.se
