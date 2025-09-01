Gästhantverkare / projektassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kulturvård erbjuder professionsförberedande kandidatprogram i konservering, bebyggelseantikvarisk verksamhet, trädgårdens och landskapsvårdens hantverk samt bygghantverk. Därutöver finns mastersprogram i kulturvård och i konservering samt forskarutbildning i kulturvård. Inom forskning fokuserar vi på byggda miljöer, kulturhistoriska föremål och hantverk för hållbart bevarande och återbruk. Vi använder kritiska och inkluderande kunskapsperspektiv för att utveckla färdigheter och modeller för underhåll, restaurering, återanvändning, anpassning och rekonstruktion av materiella och immateriella kulturarv. Vi samarbetar med andra universitet men också andra aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer. Institutionens strategiska lägen i Göteborg och Mariestad ger oss möjlighet till samarbete och samverkan.
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, etablerat vid institutionen för kulturvård. Verksamhetens syfte är att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper samt att arbeta med kvalitetssäkring, metodutveckling och praktiknära forskning inom kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet har sin hemvist i Mariestad där verkstäder, byggårdar och trädgårdsmästeri samt ett hantverksbibliotek är arenor för utbildning, seminarier, konferenser och möten inom hantverk. Läs mer här: https://www.gu.se/studera/hittautbildning/tradgardensskola
Hantverkslaboratoriet stöttar forskning och utveckling inom hantverk bland annat genom så kallade gästhantverkaranställningar. Anställningarna syftar till att ge praktiker utrymme att själva utveckla praktiken.
För ytterligare information om institutionen se: www.gu.se/kulturvard
Ytterligare information om Hantverkslaboratoriet: https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/blir-du-var-nasta-gasthantverkarePubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Du formulerar som yrkesverksam hantverkare själv vad du vill undersöka inom bygghantverk, trädgårdshantverk eller praktisk landskapsvård i en projektplan (länk till handledning nedan). Anställningen är tänkt att ge dig möjlighet att lösa ett problem i din hantverksvardag, dokumentera en tradition eller fördjupa en problematik eller frågeställning som rör ditt hantverkliga arbete. Det du väljer att arbeta med ska ha potential att komma till nytta inom kulturmiljövården.
Arbetsuppgifterna består av att genomföra det projekt som formulerats. Projektet kan exempelvis fokusera på frågor kring en skötselmetod, ett hantverksmoment, en materialfråga eller något annat som har med praktiskt arbete inom landskaps-, trädgårds- och byggnadshantverk att göra. Om du vill erbjuds du möjlighet att utnyttja Göteborgs universitets verkstäder och lokaler i Mariestad.
Som gästhantverkare får du vetenskaplig handledning i att genomföra ditt projekt. Gästhantverkarprojekt kan redovisas i form av en kortare film. Du får stöd av Hantverkslaboratoriets filmare i att producera filmen som sedan publiceras i Hantverkslaboratoriets Youtubekanal. Ett gästhantverkarprojekt kan också redovisas i form av exempelvis en rapport, en manual, eller en kurs inklusive kursmaterial. Hur projektet ska redovisas bestämmer vi gemensamt i projektets inledningsskede.
Du söker anställningen som gästhantverkare genom att bifoga CV och ett kortare personligt brev samt en projektplan. För mer information om projektplanens utformning: https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/blir-du-var-nasta-gasthantverkareKvalifikationer
Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av yrkesutövning inom hantverksområden inom någon bygghantverksinriktning, trädgårdsmästararbete/hantverk eller landskapsvårdshantverk.
Viktiga egenskaper är noggrannhet, vana att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga. Du har god förståelse för hantverkens villkor och betydelse som immateriellt kulturarv och har förmåga att reflektera över hantverk som praktik och kunskapsfält.
Anställning
Anställningsform: tidsbegränsad i upp till 3 månader
Omfattning: 100% (kan fördelas som deltid i max 12 månader)
Placering: Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård, Mariestad
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Tjänstebenämningen kommer att vara projektassistent i personalsystemet.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Lars Runnquist, administrativ chef, lars.runnquist@conservation.gu.se
031-786 9360
Tina Westerlund, verksamhetsledare på Hantverkslaboratoriet, tina.westerlund@conservation.gu.se
031-786 93 61
Helena Kåks, projektledare på Hantverkslaboratoriet, helena.kaks@conservation.gu.se
031-786 93 02
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-31
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Löneförmåner enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Kontakt
Administrativ chef
Lars Runnquist lars.runnquist@conservation.gu.se 031-786 9360 Jobbnummer
9484223