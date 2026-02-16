Gårdssäljare
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri AB
Hos Derome är du inte bara en medarbetare - du är en nyckelperson för våra proffskunder.
Med din servicekänsla och drivkraft är du med och bygger långsiktiga relationer och nöjda kunder.
Gillar du att ha många bollar i luften och möta kunder med ett leende? Hos oss blir du en viktig del av Deromes hjärta - där service, samarbete och struktur möts i vardagen. Då kan tjänsten som gårdssäljare passa dig!
Vi söker nu förstärkning i form av en gårdssäljare till vår anläggning i Stenungsund!Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som gårdssäljare är du vårt ansikte utåt mot våra proffskunder. Dina arbetsuppgifter innefattar att ge våra kunder bästa möjliga service och i praktiken kommer du att arbeta med:
- Lossning/lastning
- Tillplockning
- Inventering
- Påfyllnad på lager
- Kundservice högt och lågt. Dagligen vara kunderna behjälplig och svara på frågor, och till och från också stötta upp vid kundevent med såväl planering, genomförande och den sociala bitenKvalifikationer
För att passa in hos oss på Derome ska du känna igen dig i att vara glad, social och ansvarstagande. Vi söker samtidigt dig som har en fingertoppskänsla för service samt är engagerad och energisk. Vi befinner oss just nu på en digitaliseringsresa och söker därför dig som inte räds att arbeta med ny teknik och utmana det som är. Du vill gärna arbeta med att utveckla både dig själv och dina arbetsuppgifter.
Formella krav för tjänsten utgörs av:
- B-körkort - manuell växellåda
- Truckkort med behörigheter A2 samt B1 anses vara meriterade
- Materialkännedom inom bygg- och järnvaror anses meriterande
Övrig information
Tjänsten är ett föräldravikariat, med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
