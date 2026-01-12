Gårdsarbete värphöns

Swedegg AB / Djuruppfödarjobb / Örkelljunga
2026-01-12


Visa alla djuruppfödarjobb i Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Markaryd, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedegg AB i Örkelljunga, Perstorp, Eslöv, Landskrona, Jönköping eller i hela Sverige

Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med lantbruksdjur och trivs med ett tufft och varierande arbete! På vår gård behöver vi nu förstärkning i det dagliga arbetet.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Daglig skötsel och tillsyn av värphöns
äggpackning
Städning och utgödsling
Enklare reparationer och underhåll på gården
Ensamarbete förekommer - du behöver vara självgående och ansvarstagande

Om tjänsten
Tillsvidareanställning (alltid 6 månaders provanställning till en början)
Start: Omgående
Arbetstid: enligt kollektivavtal
Lön: Enligt Kollektivavtal

Vi söker dig som:
Har ett intresse för lantbruksdjur
Är praktiskt lagd och redo för ett fysiskt arbete.
Har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Kan flytande svenska eller engelska

Helgarbete förekommer.
arbetstiden är 07:00-16:00
ansökan skickas endast via mail, ej telefon.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Epost
E-post: mf@swedegg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örkelljunga".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedegg AB (org.nr 556583-4768)
286 91  ÖRKELLJUNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örkelljunga

Jobbnummer
9679990

Prenumerera på jobb från Swedegg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedegg AB: