Garantihandläggare Segeltorp
2026-01-08
Har du sinne för struktur, ett öga för detaljer och trivs i rollen som problemlösare? Som garantihandläggare får du en viktig funktion i arbetet med att säkerställa att kunder får bästa möjliga service genom hela garantiärendet.

Om tjänsten
Som garantihandläggare ansvarar du för att hantera och administrera garantiärenden från början till slut. Rollen innebär att granska anspråk, kommunicera med kunder och leverantörer samt säkerställa att alla ärenden följer gällande riktlinjer och avtal. Arbetet kräver samarbete med flera olika parter för att skapa en smidig process och hög kundnöjdhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera och hantera garantianspråk enligt gällande avtal och riktlinjer
Föra dialog med kunder, leverantörer och verkstäder
Granska och analysera dokumentation för att säkerställa att garantikraven uppfylls
Följa upp pågående garantiärenden och säkerställa att de hanteras inom utsatt tid
Ta fram rapporter och sammanställa statistik relaterat till garantiärenden
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av garantihantering, administration eller liknande arbetsuppgifter inom fordonsbranschen eller annan teknisk miljö
Har god förståelse för avtal och garantiåtaganden
Är noggrann, strukturerad och har god analytisk förmåga
Kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta med olika parter
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Office-paketet
Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
Vad rollen kan erbjuda:
En varierad och utvecklande tjänst i en dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att fördjupa sig inom garantihantering och administrativa processer
Arbete i nära samverkan med kollegor och externa samarbetspartners
Konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till kompetensutveckling
